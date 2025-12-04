Advertisement

لبنان

إعفاءات واسعة للعسكريين… درغام يقدّم اقتراح القانون والكرة في ملعب اللجان

Lebanon 24
04-12-2025 | 11:13
تقدّم النائب أسعد درغام، عن تكتّل "لبنان القوي"، باقتراح قانون يمنح العسكريين في الخدمة والمتقاعدين إعفاءً بنسبة 75% من الرسوم العقارية والبلدية ورسوم انتقال الملكية، لمدّة ثلاث سنوات من تاريخ دخوله حيّز التنفيذ، على أن يستفيد ورثة العسكري المتوفّى من الإعفاء مرّة واحدة.
ويشير درغام في بيانه إلى أنّ هذا الطرح ينبع من الواقع المعيشي الضاغط الذي يراه العسكريون وعائلاتهم، لافتًا إلى أنّ الحديث عن دعم المؤسّسات الأمنية لا يكتمل بلا تشريعات فعلية تتجاوز الشعارات. ويشدّد على ضرورة أن تتولّى اللجان المختصّة إقرار المشروع سريعًا، باعتباره خطوة واجبة تجاه من يتولّون حماية الأمن والاستقرار في البلاد.
