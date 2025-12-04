بعد ثلاث مناقصات فاشلة… "الطاقة" تلجأ لعارض واحد لتأمين الغاز أويل

Advertisement

أعلنت والمياه، في بيان، أنّها قرّرت السير بمناقصة بعارضٍ واحد لتأمين مادة أويل لمؤسّسة ، بعد إلغاء ثلاث مناقصات سابقة بسبب غياب المنافسة أو تقدّم عارضٍ وحيد في 31 تشرين الأول و5 و17 تشرين الثاني 2025.وتوضح الوزارة أنّ كتاب الصادر في 4 كانون الأول 2025 أفاد بأن مخزون الغاز أويل يكفي، في أفضل السيناريوهات، حتى 9 كانون الثاني 2026، شرط وصول الباخرة المتوقّعة ضمن العقد وعدم تشغيل مجموعة إضافية خلال فترة الأعياد.وبناءً على ذلك، وبعد استشارة هيئة الشراء العام وعملاً بالمادة 25 من التي تُجيز اللجوء إلى عارضٍ واحد في ظروف محدّدة، اتُّخذ القرار لضمان استمرارية التغذية الكهربائية وخدمة المواطنين.وتشير الوزارة أيضاً إلى أنّها، بتوجيه من الوزير جو الصدّي، أطلقت مناقصة طويلة الأمد تمتد لستة أشهر، على أن تُفضّ العروض في 12 كانون الأول 2025.