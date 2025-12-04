Advertisement

لبنان

بعد ثلاث مناقصات فاشلة… "الطاقة" تلجأ لعارض واحد لتأمين الغاز أويل

04-12-2025 | 11:16
أعلنت وزارة الطاقة والمياه، في بيان، أنّها قرّرت السير بمناقصة بعارضٍ واحد لتأمين مادة الغاز أويل لمؤسّسة كهرباء لبنان، بعد إلغاء ثلاث مناقصات سابقة بسبب غياب المنافسة أو تقدّم عارضٍ وحيد في 31 تشرين الأول و5 و17 تشرين الثاني 2025.
وتوضح الوزارة أنّ كتاب مؤسسة كهرباء لبنان الصادر في 4 كانون الأول 2025 أفاد بأن مخزون الغاز أويل يكفي، في أفضل السيناريوهات، حتى 9 كانون الثاني 2026، شرط وصول الباخرة المتوقّعة ضمن العقد الكويتي وعدم تشغيل مجموعة إضافية خلال فترة الأعياد.

وبناءً على ذلك، وبعد استشارة هيئة الشراء العام وعملاً بالمادة 25 من قانون الشراء العام التي تُجيز اللجوء إلى عارضٍ واحد في ظروف محدّدة، اتُّخذ القرار لضمان استمرارية التغذية الكهربائية وخدمة المواطنين.

وتشير الوزارة أيضاً إلى أنّها، بتوجيه من الوزير جو الصدّي، أطلقت مناقصة طويلة الأمد تمتد لستة أشهر، على أن تُفضّ العروض في 12 كانون الأول 2025.
لبنان

إقتصاد

مؤسسة كهرباء لبنان

قانون الشراء العام

خدمة المواطنين

كهرباء لبنان

الكويتي

السينا

الكويت

