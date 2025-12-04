Advertisement

لبنان

مطلوبٌ... اختبأ داخل مدرسة هرباً من الجيش!

Lebanon 24
04-12-2025 | 11:51
أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ أحد المطلوبين اختبأ بين طلاب ثانوية في بريتال، خلال مطاردته من قبل الجيش.
وتمكن الجيش من توقيفه لاحقاً، ونقله إلى أحد المراكز الأمنيّة للتحقيق معه.
 
 
 
