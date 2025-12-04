بالصورة... محاضر ضبط بحقّ أصحاب مولدات

Advertisement

صدر عن – والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي:في إطار متابعة لأمن الدولة المستمرة لضبط المخالفات في قطاع المولدات الكهربائية، نفّذت الإقليميّة - مكتب عاليه، وبمؤازرة من مراقبي مصلحة حماية المستهلك، كشفًا ميدانيًا على عدد من المولدات في بلدات ديرقوبل وعرمون وبشامون.وقد جرى تنظيم محاضر ضبط بحق أصحاب المولدات: (ب.ف.)، (ر.م.)، (ر.ن.)، (ع. ص.)، (م.غ.)، (م.ق.)، (ر.ذ.)، شركة ج. ل. ، (خ.خ.)، و(ع.ح.)، وذلك لمخالفات شملت عدم الإلتزام بالسعر ، مخالفة القرار 40/أ.ت، وعدم استكمال تركيب العدادات.