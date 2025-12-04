Advertisement

لبنان

بالصورة... محاضر ضبط بحقّ أصحاب مولدات

Lebanon 24
04-12-2025 | 11:57
A-
A+
Doc-P-1450905-639004715926287220.jpeg
Doc-P-1450905-639004715926287220.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

صدر عن المديرية العامة لأمن الدولةقسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي:
Advertisement

في إطار متابعة المديرية العامة لأمن الدولة المستمرة لضبط المخالفات في قطاع المولدات الكهربائية، نفّذت مديرية جبل لبنان الإقليميّة  - مكتب عاليه، وبمؤازرة من مراقبي مصلحة حماية المستهلك، كشفًا ميدانيًا على عدد من المولدات في بلدات ديرقوبل وعرمون وبشامون.

وقد جرى تنظيم محاضر ضبط بحق أصحاب المولدات: (ب.ف.)، (ر.م.)، (ر.ن.)، (ع. ص.)، (م.غ.)، (م.ق.)، (ر.ذ.)، شركة ج. ل. ، (خ.خ.)، و(ع.ح.)، وذلك لمخالفات شملت عدم الإلتزام بالسعر ، مخالفة القرار 40/أ.ت، وعدم استكمال تركيب العدادات.
 
 
 
Image
مواضيع ذات صلة
في جزين... محاضر ضبط بحقّ أصحاب المولّدات
lebanon 24
04/12/2025 21:53:59 Lebanon 24 Lebanon 24
محاضر ضبط بحقّ أصحاب مطاعم... ماذا اكتشفت فرق الإقتصاد خلال جولة لها؟ (صور)
lebanon 24
04/12/2025 21:53:59 Lebanon 24 Lebanon 24
محاضر ضبط في هذه المنطقة.. مولدات مخالفة تحت طائلة القانون!
lebanon 24
04/12/2025 21:53:59 Lebanon 24 Lebanon 24
في الضاحية.. محاضر لأشخاص خالفوا تسعيرة المولدات
lebanon 24
04/12/2025 21:53:59 Lebanon 24 Lebanon 24

المديرية العامة لأمن الدولة

مديرية جبل لبنان

المديرية العامة

لبنان الإقليمي

قسم الإعلام

أمن الدولة

جبل لبنان

مديرية ال

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
14:22 | 2025-12-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:14 | 2025-12-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2025-12-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:58 | 2025-12-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:46 | 2025-12-04 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:22 | 2025-12-04
14:14 | 2025-12-04
14:00 | 2025-12-04
13:58 | 2025-12-04
13:46 | 2025-12-04
13:34 | 2025-12-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24