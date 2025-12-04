19
لبنان
خريش بحث في التعاون بين "تاتش" والدفاع المدنيّ... واستقبل سفيرة بولندا
Lebanon 24
04-12-2025
|
12:12
A-
A+
photos
0
A+
A-
التقى
المدير العام
للدفاع المدني بالتكليف العميد الركن عماد خريش، رئيس مجلس إدارة شركة "تاتش" مديرها العام السيد كريم
سليم سلام
، يرافقه المهندسان حسن
دهيني
وهيثم
شبلي
.
وأعلنت دائرة الإعلام والعلاقات العامة في
المديرية العامة للدفاع المدني
في بيان أن اللقاء بحث في سبل التعاون بين "تاتش" والدفاع المدني، لا سيما في المجالات التقنية الداعمة للعمليات والخدمات".
كما استقبل خريش، سفيرة
بولندا
ألكساندرا بوغوفسكا ماكايب، حيث جرى البحث في تعزيز التعاون ودعم قدرات الدفاع المدني.
وأعلنت دائرة الإعلام والعلاقات العامة أن خريش تسلّم خلال الزيارة هبة مقدّمة من السفارة
البولندية
تتمثل بتشييد هنغار مخصّص لصيانة الآليات بالتعاون مع UN-Habitat، إضافة إلى هبة ثانية عبارة عن عدد من أحذية الرينجر الخاصة بالمهام العملانية. كما شمل البحث متابعة الأعمال الجارية لإنشاء مركز إقليمي نموذجي للدفاع المدني في بلدة
القبيات
، بالتعاون مع السفارة البولندية والجمعية البولندية للمساعدات PCPM.
