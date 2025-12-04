خريش بحث في التعاون بين "تاتش" والدفاع المدنيّ... واستقبل سفيرة بولندا

التقى للدفاع المدني بالتكليف العميد الركن عماد خريش، رئيس مجلس إدارة شركة "تاتش" مديرها العام السيد كريم ، يرافقه المهندسان حسن وهيثم .

‎وأعلنت دائرة الإعلام والعلاقات العامة في في بيان أن اللقاء بحث في سبل التعاون بين "تاتش" والدفاع المدني، لا سيما في المجالات التقنية الداعمة للعمليات والخدمات".

كما استقبل خريش، سفيرة ألكساندرا بوغوفسكا ماكايب، حيث جرى البحث في تعزيز التعاون ودعم قدرات الدفاع المدني.



وأعلنت دائرة الإعلام والعلاقات العامة أن خريش تسلّم خلال الزيارة هبة مقدّمة من السفارة تتمثل بتشييد هنغار مخصّص لصيانة الآليات بالتعاون مع UN-Habitat، إضافة إلى هبة ثانية عبارة عن عدد من أحذية الرينجر الخاصة بالمهام العملانية. كما شمل البحث متابعة الأعمال الجارية لإنشاء مركز إقليمي نموذجي للدفاع المدني في بلدة ، بالتعاون مع السفارة البولندية والجمعية البولندية للمساعدات PCPM.