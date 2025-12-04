Advertisement

لبنان

رسالة إلى أميركا... ماذا يُريد لبنان من خلال تعيين سيمون كرم في لجنة "الميكانيزم"؟

Lebanon 24
04-12-2025 | 14:00
Doc-P-1450918-639004731672161654.png
Doc-P-1450918-639004731672161654.png photos 0
ذكر موقع "ارم نيوز"، أنّ مصدراً حكوميّاً قال إنّ "تعيين السفير السابق في الولايات المتحدة سيمون كرم، كمدني على رأس الوفد اللبناني في "الميكانيزم"، هو رسالة إلى واشنطن بأن لبنان على استعداد للدخول في تفاوض مباشر مع إسرائيل، وأن يكون هناك نتيجة لتطوير شكل ومستوى التمثيل، بالانسحاب من النقاط الخمس ووقف الاعتداءات على لبنان، حتى يكون هناك تحرّك إلى تفاوض مباشر بأغلبية توافقية في الداخل". 
وبحسب المصدر الحكوميّ، فإنّ "الرئيس جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، يُريدان تطوير مستوى المشاركة في اللجنة عبر كرم مع التأكيد أن القرار القائم في لبنان للدولة والمؤسسات فقط".
 
وأضاف أنّ "ذلك يتطلب من جهة أخرى، أن يكون هناك ضغط من واشنطن على إسرائيل بمنع الغارات والانسحاب من النقاط الخمس في وقت يشهد تطورات مهمة في حصر الجيش للسلاح في جنوب الليطانيّ".

وتابع المصدر أنّ "السلطة في بيروت تقدم رسائل سريعة على أرض الواقع للرئيس الأميركي دونالد ترامب، بأن لبنان يبذل كل ما في وسعه للتوصّل إلى حلّ يبعد أي نزاع أو حرب، وأن هناك استعداداً تامّاً لحلّ الملفات العالقة كافة بالتفاوض مع إسرائيل".
 
 
وأشار إلى أنّ "هناك ضرورة بانسحاب إسرائيلي من النقاط الخمس المحتلة في جنوب لبنان، قبل التحرّك إلى التفاوض المباشر". (ارم نيوز)
