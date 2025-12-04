رسالة إلى أميركا... ماذا يُريد لبنان من خلال تعيين سيمون كرم في لجنة "الميكانيزم"؟



وبحسب المصدر الحكوميّ، فإنّ "الرئيس ورئيس الحكومة ، يُريدان تطوير مستوى المشاركة في اللجنة عبر كرم مع التأكيد أن القرار القائم في لبنان للدولة والمؤسسات فقط". ذكر موقع "ارم نيوز"، أنّ مصدراً حكوميّاً قال إنّ "تعيين السفير السابق في سيمون كرم، كمدني على رأس الوفد اللبناني في "الميكانيزم"، هو رسالة إلى بأن على استعداد للدخول في تفاوض مباشر مع ، وأن يكون هناك نتيجة لتطوير شكل ومستوى التمثيل، بالانسحاب من النقاط الخمس ووقف الاعتداءات على لبنان، حتى يكون هناك تحرّك إلى تفاوض مباشر بأغلبية توافقية في الداخل".وبحسب المصدر الحكوميّ، فإنّ "الرئيس ورئيس الحكومة ، يُريدان تطوير مستوى المشاركة في اللجنة عبر كرم مع التأكيد أن القرار القائم في لبنان للدولة والمؤسسات فقط".

وأضاف أنّ "ذلك يتطلب من جهة أخرى، أن يكون هناك ضغط من واشنطن على إسرائيل بمنع والانسحاب من النقاط الخمس في وقت يشهد تطورات مهمة في حصر الجيش للسلاح في جنوب الليطانيّ".



وتابع المصدر أنّ "السلطة في تقدم رسائل سريعة على أرض الواقع للرئيس الأميركي ، بأن لبنان يبذل كل ما في وسعه للتوصّل إلى حلّ يبعد أي نزاع أو حرب، وأن هناك استعداداً تامّاً لحلّ الملفات العالقة كافة بالتفاوض مع إسرائيل".

وأشار إلى أنّ "هناك ضرورة بانسحاب إسرائيلي من النقاط الخمس المحتلة في ، قبل التحرّك إلى التفاوض المباشر". (ارم نيوز)