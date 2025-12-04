انطلاق تجمّع ذوي الاحتياجات الخاصة… برنامج مطلبي شامل ودعوة لتوحيد الهيئات

Advertisement

أعلن "تجمّع ذوي الاحتياجات الخاصة في – قطاع المعوقين في الديموقراطي" انطلاقته بحضور حشد من أعضائه، واضعًا برنامجًا مطلبيًا واسعًا يهدف إلى تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان اندماجهم الكامل في المجتمع.ويتضمّن البرنامج، وفق البيان، مجموعة مطالب أساسية أبرزها: توفير فرص عمل عادلة في القطاعين العام والخاص، تهيئة البيئة المادية عبر تسهيل الوصول إلى المباني والطرق والمرافق، وتأمين رعاية صحية وتأهيلية متكاملة تشمل الأجهزة التعويضية والخدمات النفسية والوقائية. كما شدد على ضرورة توفير تعليم مدمج في المدارس والجامعات، وتأمين مترجمي لغة الإشارة والمنح الدراسية.ويطالب التجمّع أيضًا بـ دعم مالي كافٍ يشمل زيادة المعاشات والمنح، وبرامج مساندة للأشخاص ذوي الإعاقات الشديدة ولمقدّمي الرعاية في بعض الحالات، إضافة إلى ضمان حقهم في الملكية وإدارة شؤونهم المالية والحصول على القروض.وفي الإطار المجتمعي، دعا التجمّع إلى تعزيز مشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة في والنيابية والحزبية، واقترح إنشاء وزارة خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة. كما دعا إلى توحيد الهيئات المختصة ضمن إطار " عام لذوي الاحتياجات الخاصة" لضمان تنسيق الجهود والدفاع المشترك عن الحقوق.