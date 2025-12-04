Advertisement

لبنان

توقيف لبنانيّ قتل زوجته أمام ولديه

Lebanon 24
04-12-2025 | 13:03
علم "لبنان 24"، أنّ مفرزة بعبدا القضائية أوقفت بكمين محكم، اللبناني ع.م الذي أقدم في وقت سابق على قتل زوجته السورية ح.ع.
وكان ع.م سكب زيتاً مغليّاً على زوجته، أمام ولديه القاصرين.
 
 
 
