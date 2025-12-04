توقيف لبنانيّ قتل زوجته أمام ولديه

علم " "، أنّ القضائية أوقفت بكمين محكم، اللبناني ع.م الذي أقدم في وقت سابق على قتل زوجته ح.ع.

وكان ع.م سكب زيتاً مغليّاً على زوجته، أمام ولديه القاصرين.