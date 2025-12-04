Advertisement

لبنان

توقيف مطلوب في العيرونيّة

Lebanon 24
04-12-2025 | 13:31
أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، داهمت منزلاً في بلدة العيرونية في قضاء زغرتا، وأوقفت المواطن و.ج، المطلوب بعدّة مذكرات قضائية تتعلق بمخدرات وعمليات سلب.
قوى الأمن الداخلي

لبنان 24

لبنان

زغرتا

