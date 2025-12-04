Advertisement

لبنان

هل يوقف تعيين سيمون كرم الحرب؟ أوساط حكومية تجيب

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
04-12-2025 | 13:34
A-
A+
Doc-P-1450937-639004772728065019.jpg
Doc-P-1450937-639004772728065019.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
بعد تعيين السفير السابق سيمون كرم ممثّلًا مدنيًا لترؤس الوفد اللبناني في اجتماعات "الميكانيزم"، كشفت أوساط سياسية مقربة من الحكومة لـ"لبنان٢٤" أن السؤال الذي طُرح داخليًا كان ما إذا كانت الخطوة قادرة على منع أي حرب محتملة على لبنان. وبحسب تلك الأوساط، جاء الجواب واضحًا: "بأجلها… ما بيمنعها".
Advertisement
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
ماذا أراد بري من تعيين سيمون كرم؟ كلمة سر "تفاوضية"
lebanon 24
04/12/2025 21:55:02 Lebanon 24 Lebanon 24
إنقسام لبناني حيال تعيين سيمون كرم: دور جديد لـ"الميكانيزم"ولا كلام مباشراً
lebanon 24
04/12/2025 21:55:02 Lebanon 24 Lebanon 24
تعيين سيمون كرم رئيساً ديبلوماسياً مدنياً للوفد اللبناني إلى اجتماعات "الميكانيزم"
lebanon 24
04/12/2025 21:55:02 Lebanon 24 Lebanon 24
رسالة إلى أميركا... ماذا يُريد لبنان من خلال تعيين سيمون كرم في لجنة "الميكانيزم"؟
lebanon 24
04/12/2025 21:55:02 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

سيمون ك

كاني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
14:22 | 2025-12-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:14 | 2025-12-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2025-12-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:58 | 2025-12-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:46 | 2025-12-04 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:22 | 2025-12-04
14:14 | 2025-12-04
14:00 | 2025-12-04
13:58 | 2025-12-04
13:46 | 2025-12-04
13:31 | 2025-12-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24