بعد الغارات الإسرائيليّة على محرونة والمجادل... ماذا كشف مصدرٌ أمنيّ؟

قال مصدر أمنيّ لـ" "، إنّه "بعد الإسرائيليّة التي استهدفت بلدتيّ محرونة والمجادل، توجهت دوريات تابعة للجيش و"اليونيفيل" للكشف على المنازل المُستهدفة".

Advertisement

وكشف المصدر عينه أنّه "لم يتمّ العثور على أيّ مستلزمات عسكريّة أو أسلحة".