لبنان

بعد الغارات الإسرائيليّة على محرونة والمجادل... ماذا كشف مصدرٌ أمنيّ؟

Lebanon 24
04-12-2025 | 13:58
قال مصدر أمنيّ لـ"لبنان 24"، إنّه "بعد الغارات الإسرائيليّة التي استهدفت بلدتيّ محرونة والمجادل، توجهت دوريات تابعة للجيش و"اليونيفيل" للكشف على المنازل المُستهدفة".
وكشف المصدر عينه أنّه "لم يتمّ العثور على أيّ مستلزمات عسكريّة أو أسلحة".
 
 
 
