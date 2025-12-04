Advertisement

لبنان

"التيار" ردّاً على الشائعات عن عون: "شغلوا دماغكن"

Lebanon 24
04-12-2025 | 14:14
بعد الشائعات التي طالت الرئيس ميشال عون، نشر موقع "التيار" التالي:
"كالعادة، تستكمل الشائعات والمغالطات طريقها في ما يخص صحة الرئيس العماد ميشال عون، وأخرها مساء اليوم حيث انتشرت شائعات عن "نقله إلى مستشفى الأوتيل ديو ووفاته".

وقد ردت مسؤولة الإعلام في مكتب الرئيس عون في الرابيه رولا نصار، قائلةً:

"الصحة كتير منيحة، كتّر خير الله،
وجرّبو شغّلوا "دماغكن" الوسخ بشي جديد غير اجترار الاشاعة نفسها كل فترة.
منكن كرياتيف ابداً، عيب".
 
 
 
