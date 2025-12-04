"التيار" ردّاً على الشائعات عن عون: "شغلوا دماغكن"

Advertisement

بعد الشائعات التي طالت ، نشر موقع " " التالي:"كالعادة، تستكمل الشائعات والمغالطات طريقها في ما يخص صحة ، وأخرها مساء اليوم حيث انتشرت شائعات عن "نقله إلى مستشفى الأوتيل ديو ووفاته".وقد ردت مسؤولة الإعلام في عون في الرابيه رولا ، قائلةً:"الصحة كتير منيحة، كتّر ،وجرّبو شغّلوا "دماغكن" الوسخ بشي جديد غير اجترار الاشاعة نفسها كل فترة.منكن كرياتيف ابداً، عيب".