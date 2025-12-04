Advertisement

لبنان

بطريركية الروم الكاثوليك نفت خبر استقالة البطريرك العبسي

Lebanon 24
04-12-2025 | 14:22
A-
A+
Doc-P-1450948-639004804600548340.jpg
Doc-P-1450948-639004804600548340.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

نفت بطريركية الروم الملكيين الكاثوليك في بيان رسمي صادر عن المكتب الإعلامي لبطريرك أنطاكية وسائر المشرق للرّوم الملكيّين الكاثوليك يوسف العبسي، "ما نشرته وسائل إعلام محليّة،  حول قبول البابا لاوون الرابع عشر استقالة البطريرك العبسي".

وأكّدت ان "ليس هناك اصلا من استقالة ليقبلها او يرفضها قداسة البابا ولا حتى هناك اي نية بالاستقالة وان صاحب الغبطة كان وما زال وسيبقى يمارس مهامه كالمعتاد". 

وإذ جدّدت نفي خبر الاستقالة "جملةً وتفصيلًا"، أشارت إلى أنّه "خبر ملفّق"، محذّرةً "الجهات الّتي تدّعي الكلام باسم الكرسي الرسولي أو باسم البطريركيّة".

ودعت "وسائل الإعلام إلى "التأكّد من صحّة الأخبار قبل نشرها، لكي لا تسبّب ضررًا للمؤمنين"، لافتةً إلى أنّ "لأي استفسار أو توضيح حاضرًا ومستقبلًا، يُرجى الاتصال بالمكتب الإعلامي على الرّقم 71114445".

Advertisement
مواضيع ذات صلة
وصول بطريرك السريان إغناطيوس أفرام الثاني وبطريرك الأرمن كاريكين الثاني وبطريرك الروم الكاثوليك يوسف العبسي إلى مطار بيروت
lebanon 24
05/12/2025 02:58:05 Lebanon 24 Lebanon 24
البطريرك يوسف العبسي: زيارتكم إلى لبنان تحمل رسالة لا تتزعزع واريتمونا الاساس في الصلاة
lebanon 24
05/12/2025 02:58:05 Lebanon 24 Lebanon 24
البطريرك يوسف العبسي: الجموع التي تصلي معكم اليوم هم أبناء الكنائس الشرقية الغالية على قلبكم
lebanon 24
05/12/2025 02:58:05 Lebanon 24 Lebanon 24
البطريرك العبسي يستقبل وفد مركزية مسيحيي المشرق
lebanon 24
05/12/2025 02:58:05 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

أخبار عاجلة

البابا لاوون الرابع عشر

الملكيين الكاثوليك

المكتب الإعلامي

وسائل الإعلام

مكتب الإعلام

الرابع عشر

الكاثوليك

بطريركية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:28 | 2025-12-04
16:20 | 2025-12-04
15:25 | 2025-12-04
14:52 | 2025-12-04
14:14 | 2025-12-04
14:00 | 2025-12-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24