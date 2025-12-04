بطريركية الروم الكاثوليك نفت خبر استقالة البطريرك العبسي

نفت الروم في بيان رسمي صادر عن المكتب الإعلامي لبطريرك وسائر المشرق للرّوم الملكيّين يوسف العبسي، "ما نشرته وسائل إعلام محليّة، حول قبول استقالة البطريرك العبسي".

وأكّدت ان "ليس هناك اصلا من استقالة ليقبلها او يرفضها قداسة البابا ولا حتى هناك اي نية بالاستقالة وان صاحب الغبطة كان وما زال وسيبقى يمارس مهامه كالمعتاد".

وإذ جدّدت نفي خبر الاستقالة "جملةً وتفصيلًا"، أشارت إلى أنّه "خبر ملفّق"، محذّرةً "الجهات الّتي تدّعي الكلام باسم الكرسي الرسولي أو باسم البطريركيّة".

ودعت " إلى "التأكّد من صحّة الأخبار قبل نشرها، لكي لا تسبّب ضررًا للمؤمنين"، لافتةً إلى أنّ "لأي استفسار أو توضيح حاضرًا ومستقبلًا، يُرجى الاتصال بالمكتب الإعلامي على الرّقم 71114445".