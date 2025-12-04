Advertisement

لبنان

بـ7 قذائف... مدفعيّة العدوّ الإسرائيليّ استهدفت أطراف بلدتيّ الضهيرة ويارين

Lebanon 24
04-12-2025 | 15:25
أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ العدوّ الإسرائيليّ استهدف أطراف بلدتيّ الضهيرة ويارين بـ7 قذائف مدفعيّة.
