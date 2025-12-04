19
لبنان
بـ7 قذائف... مدفعيّة العدوّ الإسرائيليّ استهدفت أطراف بلدتيّ الضهيرة ويارين
04-12-2025
04-12-2025
|
15:25
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت مندوبة "
لبنان 24
"، أنّ العدوّ الإسرائيليّ استهدف أطراف بلدتيّ
الضهيرة
ويارين بـ7 قذائف مدفعيّة.
