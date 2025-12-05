Advertisement

لبنان

اليونيفيل تنبه الجهات اللبنانية: الاعتداءات على قواتنا غير مقبولة ونطالب بإجراء تحقيق فوري

Lebanon 24
05-12-2025 | 02:08
Doc-P-1451068-639005228741068699.webp
Doc-P-1451068-639005228741068699.webp photos 0
أعلنت قوات حفظ السلام التابعة لليونيفيل انها رصدت بعد ظهر أمس الخميس سلسلة من الغارات الجويّة الإسرائيلية في منطقة عملياتها بجنوب لبنان، في قرى محرونة والمجادل وبرعشيت. يأتي ذلك في الوقت الذي تواصل فيه القوات المسلحة اللبنانية عملياتها للسيطرة على الأسلحة والبنيّة التحتيّة غير المصرّح بها في جنوب لبنان.
واعتبرت ان هذه الأفعال انتهاكات واضحة لقرار مجلس الأمن الدولي 1701. وأضافت اليونيفيل في بيان: "اننا نحثّ الجيش الإسرائيلي على الاستفادة من آليات الارتباط والتنسيق المتاحة له. كما ننبّه الجهات اللبنانية من مغبة أي رد فعل قد يُفاقم الوضع.

وفي الليلة الماضية أيضاً، اقترب ستة رجال على متن ثلاث دراجات نارية من جنود حفظ السلام أثناء دورية قرب بنت جبيل، وأطلق أحدهم نحو ثلاث طلقات نارية نحو الجزء الخلفي من الآلية، ولم يُصب أحد بأذى."

وتابع البيان: "إن الاعتداءات على قوات حفظ السلام غير مقبولة، وتُمثل انتهاكات خطيرة للقرار 1701. نُذكّر السلطات اللبنانية بالتزاماتها بضمان سلامة وأمن قوات حفظ السلام، ونطالب بإجراء تحقيق شامل وفوري لتقديم الفاعلين إلى العدالة."

وأكد البيان ان اليونيفيل تواصل مراقبة الوضع في جنوب لبنان والإبلاغ عنه، ودعم كل من لبنان وإسرائيل في تنفيذهما للقرار 1701، ودعت كلا الطرفين التقيّد بالتزاماتهما بموجب القرار والتفاهم الذي تم التوصّل إليه في تشرين الثاني ، إذا أرادا الحفاظ على التقدّم المحرز حتى الآن.






 
