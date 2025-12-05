اليونيفيل تنبه الجهات اللبنانية: الاعتداءات على قواتنا غير مقبولة ونطالب بإجراء تحقيق فوري

Advertisement

أعلنت قوات حفظ السلام التابعة لليونيفيل انها رصدت بعد ظهر أمس الخميس سلسلة من الجويّة في منطقة عملياتها بجنوب ، في قرى محرونة والمجادل وبرعشيت. يأتي ذلك في الوقت الذي تواصل فيه القوات المسلحة عملياتها للسيطرة على الأسلحة والبنيّة التحتيّة غير المصرّح بها في .واعتبرت ان هذه الأفعال انتهاكات واضحة لقرار 1701. وأضافت اليونيفيل في بيان: "اننا نحثّ الجيش على الاستفادة من آليات الارتباط والتنسيق المتاحة له. كما ننبّه الجهات اللبنانية من مغبة أي رد فعل قد يُفاقم الوضع.وفي الليلة الماضية أيضاً، اقترب ستة رجال على متن ثلاث دراجات نارية من جنود حفظ السلام أثناء دورية قرب بنت ، وأطلق أحدهم نحو ثلاث طلقات نارية نحو الجزء الخلفي من الآلية، ولم يُصب أحد بأذى."وتابع البيان: "إن الاعتداءات على قوات حفظ السلام غير مقبولة، وتُمثل انتهاكات خطيرة للقرار 1701. نُذكّر السلطات اللبنانية بالتزاماتها بضمان سلامة وأمن قوات حفظ السلام، ونطالب بإجراء تحقيق شامل وفوري لتقديم الفاعلين إلى العدالة."وأكد البيان ان اليونيفيل تواصل مراقبة الوضع في جنوب لبنان والإبلاغ عنه، ودعم كل من لبنان وإسرائيل في تنفيذهما للقرار 1701، ودعت كلا الطرفين التقيّد بالتزاماتهما بموجب القرار والتفاهم الذي تم التوصّل إليه في تشرين الثاني ، إذا أرادا الحفاظ على التقدّم المحرز حتى الآن.