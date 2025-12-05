Advertisement

لبنان

لسالكي أوتوستراد المسيلحة – البترون... إليكم هذا الخبر

Lebanon 24
05-12-2025 | 06:31
A-
A+
Doc-P-1451172-639005384109788849.jpg
Doc-P-1451172-639005384109788849.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أشارت غرفة التحكم المروري الى أن حركة المرور كثيفة على أوتوستراد شكا في اتجاه البترون، بسبب أعمال صيانة فواصل التمدد عند جسر المسيلحة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
لسالكي أوتوستراد المسيلحة – البترون... إليكم هذا الخبر من قوى الأمن
lebanon 24
05/12/2025 21:32:58 Lebanon 24 Lebanon 24
إلى سالكي طريق خلدة.. إليكم هذا الخبر
lebanon 24
05/12/2025 21:32:58 Lebanon 24 Lebanon 24
لسالكي نفق خلدة.. هذا الخبر لكم
lebanon 24
05/12/2025 21:32:58 Lebanon 24 Lebanon 24
إلى سالكي اوتوستراد الرئيس لحود.. إليكم هذا الخبر (صورة)
lebanon 24
05/12/2025 21:32:58 Lebanon 24 Lebanon 24

غرفة التحكم

البترون

أوتو

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:06 | 2025-12-05
13:44 | 2025-12-05
13:34 | 2025-12-05
13:10 | 2025-12-05
13:08 | 2025-12-05
13:00 | 2025-12-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24