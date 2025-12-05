Advertisement

لبنان

سفير اليابان زار سلام مودعًا

Lebanon 24
05-12-2025 | 08:14
Doc-P-1451208-639005445318335190.jpg
 استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام اليوم  سفير اليابان في لبنان  ماسايوكي ماغوشي في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهامه في لبنان.
