"تنازل مجاني".. قاسم: ادخال مدني الى الميكانيزم مخالف بوضوح لكل التصريحات الرسمية

قال لحزب الله الشيخ نعيم قاسم في المهرجان التكريمي للعلماء ، "إن الجهاد أساس في منظومتنا الاسلامية التي نتربي عليها، ونحن في حالة جهادين جهاد النفس والعدو وهما مترابطين معاً ومن واجب العلماء التربية على الجهاد".وأشار قاسم الى "أن ميزة أنه أوجد علاقة بين العلماء والناس بطريقة نشعر أننا أمام مجتمع واحد برؤية وخط واحد، ونحن تربينا أيضاً على حب الوطن وآمنا بحرية والتعبير والإيمان وإقامة الدولة".أضاف: "حزب الله يتميز بالتفاف شعبي كبير حوله بسبب التزامه بالمشروع الإسلامي وأداء العلماء والمبلغين في هذا الاتجاه".ولفت " الى أن يريدون مواجهة لأنها تطرح مشروعاً تغييرياً فيه وطنية وكرامة واستقلال والمستكبرون لا يريدون ذلك، وحزب الله أثبت أنه قطب يجمع الآخرين على مستوى الوطن واستطاع أن يكون جزءاً من تكوين المقاومة الشاملة لكل القوى".وأفاد "بأن "حزب الله بتجربته لم يكن معزولاً ولم يكن فارضاً لآرائه على أحد بل كان متعاوناً وقدّم تجربة رائدة، ومن الطبيعي أن يكون هناك اختلاف سياسي في داخل الوطن لكن تنظيمه يفترض أن يكون بحسب ومنظومة القوانين".وشدد على "أن نتعاون مع الجميع لبناء الدولة وتحرير الأرض وأعمالنا تثبت ذلك ولا ننتظر شهادة من أحد كما لا نعطي شهادة لأحد".وأكد "أن الاعتداءات ليست من أجل سلاح حزب الله أو المقاومة بل من أجل التأسيس لاحتلال تدريجي، ولا علاقة لأميركا وإسرائيل في كيفية تنظيم شؤوننا الداخلية والحدود التي يجب أن نقف عندها في كل علاقاتنا هي حدود الاتفاق الذي يتحدّث حصراً عن جنوب نهر الليطاني".وتابع "أن الأميركيون والإسرائيليون يريدون إلغاء وجودنا وليكن واضحاً أننا سندافع عن أنفسنا وبلدنا ولن نستسلم ولن نتراجع، ولن نعير وأميركا وخدامهما أهمية".وأوضح "أن لا يستطيع أحد في العالم أن يمنعنا من قدرة الدفاع وليجربوا بأمور أخرى وليفتشوا عن جماعات منهزمة لنقاشها في ذلك".أضاف "أن المشاركة بعضو مدني في الميكانيزم مخالف بوضوح لكل التصريحات التي كانت تقول إن إشراك أي مدني شرطه وقف الأعمال العدائية".واشار الى "أن نحن كحزب الله قمنا بما علينا ومكّنا الدولة من فرض سيادتها في إطار الاتفاق وتأكدوا أنهم لا يستطيعون شيئاً إذا توحدنا".