23
o
بيروت
18
o
طرابلس
22
o
صور
21
o
جبيل
21
o
صيدا
24
o
جونية
16
o
النبطية
13
o
زحلة
11
o
بعلبك
4
o
بشري
18
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
بشأن سلاح حزب الله.. هذا ما قاله وزير الخارجية
Lebanon 24
05-12-2025
|
09:12
A-
A+
photos
0
A+
A-
استقبل
وزير الخارجية
والمغتربين يوسف رجّي وفدا من سفراء الدول الخمس عشرة الأعضاء في
مجلس الأمن الدولي
، الذي يزور
لبنان
للاطلاع على الوضع عن كثب والبحث في مرحلة ما بعد قوات اليونيفيل.
Advertisement
وأعرب رجّي عن تقديره "لدعم
الأمم المتحدة
ومجلس الأمن الدائم للبنان، وللدور الذي اضطلعت به قوات اليونيفيل ولتضحيات جنودها طوال السنوات الماضية"، مشيرا الى أن "البحث يجري حاليا لإيجاد صيغة لما بعد انتهاء مهمة اليونيفيل".
وأكد "ضرورة أن توقف اسرائيل اعتداءاتها على لبنان وأن تنسحب بشكل فوري وغير مشروط من الأراضي التي تحتلها".
وشدد على أن "
الحكومة اللبنانية
ماضية بقرارها بسط سلطتها على كامل أراضيها، وأنها المسؤولة الوحيدة عن الدفاع عن لبنان".
وردا على أسئلة أعضاء الوفد بشأن سلاح "
حزب الله
"، أكد وزير الخارجية أن "قرار الحكومة
اللبنانية
حصر السلاح بيدها ليس هدفه إرضاء أي طرف خارجي وإنما هو مصلحة لبنانية لبناء الدولة وتمكينها من بسط سيطرتها على كامل أراضيها"، مشددا على "أهمية إعطاء فرصة للحلول الدبلوماسية بعدما أظهرت الخيارات العسكرية عدم قدرتها على الدفاع عن لبنان وردع الاعتداءات الاسرائيلية عنه". (الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة
آخر تصريح... هذا ما قاله سلام بشأن نزع سلاح "حزب الله"
Lebanon 24
آخر تصريح... هذا ما قاله سلام بشأن نزع سلاح "حزب الله"
05/12/2025 21:35:30
05/12/2025 21:35:30
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية الألمانية: يجب دعم الحكومة اللبنانية لنزع سلاح حزب الله
Lebanon 24
وزير الخارجية الألمانية: يجب دعم الحكومة اللبنانية لنزع سلاح حزب الله
05/12/2025 21:35:30
05/12/2025 21:35:30
Lebanon 24
Lebanon 24
عن السلاح و"حزب الله".. هذا ما قاله البابا لاوون الرابع عشر
Lebanon 24
عن السلاح و"حزب الله".. هذا ما قاله البابا لاوون الرابع عشر
05/12/2025 21:35:30
05/12/2025 21:35:30
Lebanon 24
Lebanon 24
عن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وسلاح "حزب الله"... هذا ما قاله السفير الإيراني في لبنان
Lebanon 24
عن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وسلاح "حزب الله"... هذا ما قاله السفير الإيراني في لبنان
05/12/2025 21:35:30
05/12/2025 21:35:30
Lebanon 24
Lebanon 24
مجلس الأمن الدولي
الحكومة اللبنانية
الوكالة الوطنية
الأمم المتحدة
وزير الخارجية
الأمن الدولي
مجلس الأمن
اللبنانية
تابع
قد يعجبك أيضاً
عُثر على جثته أمس قرب المدافن… تشييع المعاون الأول ميشال بوهيا (فيديو)
Lebanon 24
عُثر على جثته أمس قرب المدافن… تشييع المعاون الأول ميشال بوهيا (فيديو)
14:06 | 2025-12-05
05/12/2025 02:06:08
Lebanon 24
Lebanon 24
ايهاب حمادة: تقديم أي تنازلات لإسرائيل سيشجعها على المزيد من الأطماع
Lebanon 24
ايهاب حمادة: تقديم أي تنازلات لإسرائيل سيشجعها على المزيد من الأطماع
13:44 | 2025-12-05
05/12/2025 01:44:27
Lebanon 24
Lebanon 24
داخل سيارة أجرة.. طعنوه وسلبوا راتبه الشهري وأغراضه!
Lebanon 24
داخل سيارة أجرة.. طعنوه وسلبوا راتبه الشهري وأغراضه!
13:34 | 2025-12-05
05/12/2025 01:34:40
Lebanon 24
Lebanon 24
الجميّل: معالجة ملف السلاح ضرورة لتجنّب مواجهة جديدة وإقصاء الشيعة خطأ استراتيجي
Lebanon 24
الجميّل: معالجة ملف السلاح ضرورة لتجنّب مواجهة جديدة وإقصاء الشيعة خطأ استراتيجي
13:10 | 2025-12-05
05/12/2025 01:10:46
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثل كوميدي قيد التوقيف في المطار
Lebanon 24
ممثل كوميدي قيد التوقيف في المطار
13:08 | 2025-12-05
05/12/2025 01:08:59
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد إطلالتها مُجددا بفستان زفاف أبيض.. كميل ابي خليل يرد على ماريتا الحلاني! (صور)
Lebanon 24
بعد إطلالتها مُجددا بفستان زفاف أبيض.. كميل ابي خليل يرد على ماريتا الحلاني! (صور)
04:11 | 2025-12-05
05/12/2025 04:11:49
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إنفصالها عن وديع الشيخ... هل تعيش هذه الممثلة الجميلة قصّة حبّ جديدة؟
Lebanon 24
بعد إنفصالها عن وديع الشيخ... هل تعيش هذه الممثلة الجميلة قصّة حبّ جديدة؟
15:22 | 2025-12-04
04/12/2025 03:22:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دعوات للتظاهر الحاشد
Lebanon 24
دعوات للتظاهر الحاشد
01:15 | 2025-12-05
05/12/2025 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثل كوميدي قيد التوقيف في المطار
Lebanon 24
ممثل كوميدي قيد التوقيف في المطار
13:08 | 2025-12-05
05/12/2025 01:08:59
Lebanon 24
Lebanon 24
حزب الله يرفض التفاوض.. للصبر حدود والتزامات 1701 ليست أبدية
Lebanon 24
حزب الله يرفض التفاوض.. للصبر حدود والتزامات 1701 ليست أبدية
03:00 | 2025-12-05
05/12/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
14:06 | 2025-12-05
عُثر على جثته أمس قرب المدافن… تشييع المعاون الأول ميشال بوهيا (فيديو)
13:44 | 2025-12-05
ايهاب حمادة: تقديم أي تنازلات لإسرائيل سيشجعها على المزيد من الأطماع
13:34 | 2025-12-05
داخل سيارة أجرة.. طعنوه وسلبوا راتبه الشهري وأغراضه!
13:10 | 2025-12-05
الجميّل: معالجة ملف السلاح ضرورة لتجنّب مواجهة جديدة وإقصاء الشيعة خطأ استراتيجي
13:08 | 2025-12-05
ممثل كوميدي قيد التوقيف في المطار
13:00 | 2025-12-05
خشية من "شرعنة" الحرب على "حزب الله"… ومجلس الأمن يدخل على الخط
فيديو
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
09:14 | 2025-12-01
05/12/2025 21:35:30
Lebanon 24
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر في مزار سيدة لبنان - حريصا (مباشر)
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر في مزار سيدة لبنان - حريصا (مباشر)
04:38 | 2025-12-01
05/12/2025 21:35:30
Lebanon 24
Lebanon 24
تغطية مباشرة لليوم الثاني لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان (مباشر)
Lebanon 24
تغطية مباشرة لليوم الثاني لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان (مباشر)
01:34 | 2025-12-01
05/12/2025 21:35:30
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24