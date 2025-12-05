بشأن سلاح حزب الله.. هذا ما قاله وزير الخارجية

Advertisement

استقبل والمغتربين يوسف رجّي وفدا من سفراء الدول الخمس عشرة الأعضاء في ، الذي يزور للاطلاع على الوضع عن كثب والبحث في مرحلة ما بعد قوات اليونيفيل.وأعرب رجّي عن تقديره "لدعم ومجلس الأمن الدائم للبنان، وللدور الذي اضطلعت به قوات اليونيفيل ولتضحيات جنودها طوال السنوات الماضية"، مشيرا الى أن "البحث يجري حاليا لإيجاد صيغة لما بعد انتهاء مهمة اليونيفيل".وأكد "ضرورة أن توقف اسرائيل اعتداءاتها على لبنان وأن تنسحب بشكل فوري وغير مشروط من الأراضي التي تحتلها".وشدد على أن " ماضية بقرارها بسط سلطتها على كامل أراضيها، وأنها المسؤولة الوحيدة عن الدفاع عن لبنان".وردا على أسئلة أعضاء الوفد بشأن سلاح " "، أكد وزير الخارجية أن "قرار الحكومة حصر السلاح بيدها ليس هدفه إرضاء أي طرف خارجي وإنما هو مصلحة لبنانية لبناء الدولة وتمكينها من بسط سيطرتها على كامل أراضيها"، مشددا على "أهمية إعطاء فرصة للحلول الدبلوماسية بعدما أظهرت الخيارات العسكرية عدم قدرتها على الدفاع عن لبنان وردع الاعتداءات الاسرائيلية عنه". (الوكالة الوطنية)