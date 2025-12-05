Advertisement

لبنان

بشأن سلاح حزب الله.. هذا ما قاله وزير الخارجية

Lebanon 24
05-12-2025 | 09:12
استقبل وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي وفدا من سفراء الدول الخمس عشرة الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، الذي يزور لبنان للاطلاع على الوضع عن كثب والبحث في مرحلة ما بعد قوات اليونيفيل.
وأعرب رجّي عن تقديره "لدعم الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدائم للبنان، وللدور الذي اضطلعت به قوات اليونيفيل ولتضحيات جنودها طوال السنوات الماضية"، مشيرا الى أن "البحث يجري حاليا لإيجاد صيغة لما بعد انتهاء مهمة اليونيفيل".

وأكد "ضرورة أن توقف اسرائيل اعتداءاتها على لبنان وأن تنسحب بشكل فوري وغير مشروط من الأراضي التي تحتلها".

وشدد على أن "الحكومة اللبنانية ماضية بقرارها بسط سلطتها على كامل أراضيها، وأنها المسؤولة الوحيدة عن الدفاع عن لبنان".

وردا على أسئلة أعضاء الوفد بشأن سلاح "حزب الله"، أكد وزير الخارجية أن "قرار الحكومة اللبنانية حصر السلاح بيدها ليس هدفه إرضاء أي طرف خارجي وإنما هو مصلحة لبنانية لبناء الدولة وتمكينها من بسط سيطرتها على كامل أراضيها"، مشددا على "أهمية إعطاء فرصة للحلول الدبلوماسية بعدما أظهرت الخيارات العسكرية عدم قدرتها على الدفاع عن لبنان وردع الاعتداءات الاسرائيلية عنه". (الوكالة الوطنية)
