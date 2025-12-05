23
وزير شؤون التكنولوجيا: لنجعل لبنان وطنا لشبابه ومواطنيه
05-12-2025
09:25
وقع مكتب
وزير الدولة
لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي بشخص الوزير الدكتور كمال شحادة والجامعة الأميركية في
بيروت
(AUB)، عبر منصّة الانخراط الحكومي (GEP)، مذكرتي تفاهم تؤسسان لشراكة استراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى تعزيز التحول الرقمي، تقوية القدرات المؤسساتية، وتوسيع فرص الابتكار والمشاركة في التقنيات المدنية (Civic Tech) في مختلف أنحاء البلاد.
أقيمت مراسم التوقيع في حرم الجامعة الأميركية في بيروت، بحضور وزير المهجرين وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الدكتور كمال شحادة، رئيس الجامعة الدكتور فضلو خوري، عميد الشؤون الأكاديمية (Provost)
في الجامعة
الدكتور زاهر داوي،
نائب الرئيس
الأول للتنمية والأعمال الدكتور عماد بعلبكي، عميد كلية مارون سمعان للهندسة والعمارة الدكتور الان شحادة (MSFEA)، عميد كلية سليمان العليان لإدارة الأعمال الدكتور يوسف سيداني، مدير معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية (IFI) والمشارك في قيادة GEP الدكتور جوزيف باحوط، كبار مسؤولي الجامعة وأكاديميين وممثلين عن الوزارة وطلاب من الجامعة الاميركية.
وأشار بيان للوزارة، الى أن "مذكرتي التفاهم، إحداهما حول شراكة وطنية شاملة والثانية لإطلاق مبادرة "Code for Lebanon" بالشراكة مع Htech، تضعان الأسس لعمل منسّق يهدف إلى تحديث البنى التحتية الرقمية، تعزيز الابتكار التطبيقي، وتوسيع فرص التعلم التطبيقي للطلاب بما يساهم في إصلاح القطاع العام رقميا".
وقال شحادة: "علينا أن نجعل
لبنان
وطنا لشبابه ومواطنيه، مكانا يستطيع الناس فيه النجاح من دون الحاجة إلى المغادرة. هذه أول مذكرة تفاهم نوقعها في هذا الاتجاه، وستفتح الباب للكثير من الاتفاقات التي ستليها".
(الوكالة الوطنية)
