تحذير.. هذا ما سيجري غدًا في بلدة العقيبة!

Advertisement

صــــدر عـــن المديريـّـة العامّــة لقـوى الأمــــن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامّة ما يـــــــلي:ستقوم بلديّتا العقيبة وحالات السّاعة 08،00 صباح 06-12-2025 بإزالة الأعلام اللبنانيّة، وأعلام من على أعمدة الإنارة في وسط الأوتوستراد.لن يتمّ قطع السير، وسيجري تضييق مساحة المرور، لغاية الانتهاء من الأعمال.يُرجى من المواطنين أخذ العِلم، والتقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التوجيهيّة، حِفاظًا على السّلامة العامّة، ومنعًا للازدحام.