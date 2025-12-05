Advertisement

لبنان

تحذير.. هذا ما سيجري غدًا في بلدة العقيبة!

Lebanon 24
05-12-2025 | 09:45
صــــدر عـــن المديريـّـة العامّــة لقـوى الأمــــن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامّة ما يـــــــلي:

ستقوم بلديّتا العقيبة وحالات السّاعة 08،00 صباح الغد 06-12-2025 بإزالة الأعلام اللبنانيّة، وأعلام دولة الفاتيكان من على أعمدة الإنارة في وسط الأوتوستراد.
لن يتمّ قطع السير، وسيجري تضييق مساحة المرور، لغاية الانتهاء من الأعمال.

يُرجى من المواطنين أخذ العِلم، والتقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التوجيهيّة، حِفاظًا على السّلامة العامّة، ومنعًا للازدحام.
