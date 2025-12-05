Advertisement

لبنان

نقابة المحامين: الانتخابات استحقاق دستوري لا يحتمل التأجيل

Lebanon 24
05-12-2025 | 10:06
A-
A+

Doc-P-1451254-639005512815220921.png
Doc-P-1451254-639005512815220921.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
عقد مجلس نقابة المحامين في بيروت، اجتماعه الدوري اليوم، برئاسة النقيب عماد مرتينوس وحضور الأعضاء، وأصدر بيانا، لفت فيه الى تطلع "نقابة المحامين في بيروت، الى الانتخابات النيابية كمحطة دستورية لا يمكن التلاعب بمصيرها كونها الوسيلة الديموقراطية الوحيدة الآذنة بانبثاق السلطة والحؤول دون التعطيل والشلّل الذي عملنا جاهدين لوضع حد له. كما تشكّل هذه الإنتخابات عنصراً فاعلاً في حماية الاستقرار عبر الحفاظ على إنتظام عمل المؤسسات، وفرصة للمساءلة والمحاسبة ومدخلاً أساسياً إلى الإصلاح السياسي".
Advertisement

أضاف البيان :"ان نقابة المحامين في بيروت ، انطلاقاً من موقعها الوطني والحقوقي، لن تتوانى عن القيام بدورها كاملا، لحمل السلطتين التشريعية والتنفيذية على التعامل مع هذا الاستحقاق كقرار آمر لا كخيار ممكن، وكموجب دستوري وأخلاقي، وهي تترقب أن تتخذ كل الاجراءات لتبديد أي شبهة تعطيل أو تأجيل، ولضمان الحق المطلق للبنانيين مقيمين وغير مقيمين، على حد سواء، للمشاركة، على قاعدة المساواة الكاملة، في عملية انبثاق السلطة وتقرير هويتها. وكما المقيمون، فان المغتربين  يشكّلون رصيداً وطنياً واقتصادياً وسياسياً كبيراً، وحرمانهم من المشاركة في العملية الانتخابية أو الحد منها،  يُعدّ انتهاكاً لمبدأ المساواة الدستوري، وانتقاصاً من ديموقراطية الاستحقاق، وتشويهاً لصحة التمثيل".
مواضيع ذات صلة
ندوة المحامين في "الكتائب" عشية انتخابات نقابة المحامين: لن ننجر أبداً إلى اصطفافات مشبوهة
lebanon 24
05/12/2025 21:36:07 Lebanon 24 Lebanon 24
ندوة المحامين الديمقراطيين الاجتماعيين تعلن أسماء مرشحيها لانتخابات نقابة المحامين
lebanon 24
05/12/2025 21:36:07 Lebanon 24 Lebanon 24
تأجيل اجتماع الجمعية العامة لنقابة المحامين إلى هذا التاريخ
lebanon 24
05/12/2025 21:36:07 Lebanon 24 Lebanon 24
واشنطن لا تحبذ تأجيل أي استحقاق انتخابي وتخشى ضغطا على"المعارضة الشيعية"
lebanon 24
05/12/2025 21:36:07 Lebanon 24 Lebanon 24

مجلس نقابة المحامين في بيروت

نقابة المحامين في بيروت

مجلس نقابة المحامين

نقابة المحامين

الانتخابية

رئاسة ال

الدستور

بيروت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:06 | 2025-12-05
13:44 | 2025-12-05
13:34 | 2025-12-05
13:10 | 2025-12-05
13:08 | 2025-12-05
13:00 | 2025-12-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24