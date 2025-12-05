Advertisement

لبنان

البزري يطّلع على تحضيرات افتتاح "القرية الميلادية" في صيدا

Lebanon 24
05-12-2025 | 10:12
استقبل النائب الدكتور عبد الرحمن البزري، لجنة النشاطات في بلدية صيدا والأب جهاد فرنسيس ممثل مطرانية صيدا للروم الكاثوليك، حيث وضعت اللجنة البزري في أجواء التحضيرات الجارية لافتتاح "القرية الميلادية" في مدينة صيدا، والتي تنظّم هذا العام بالتعاون بين بلدية صيدا ومطرانية صيدا للروم الكاثوليك والتي تمتد أنشطتها لعدة أيام.
وتم خلال اللقاء بحث التفاصيل اللوجستية والتنظيمية الخاصة بالمناسبة، التي تهدف إلى إضفاء أجواء احتفالية مميزة في المدينة وتشجيع الحركة الاقتصادية والسياحية خلال موسم الأعياد.
