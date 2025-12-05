البزري يطّلع على تحضيرات افتتاح "القرية الميلادية" في صيدا

Advertisement

استقبل النائب الدكتور ، لجنة النشاطات في بلدية والأب ممثل مطرانية صيدا للروم ، حيث وضعت اللجنة في أجواء التحضيرات الجارية لافتتاح "القرية الميلادية" في مدينة صيدا، والتي تنظّم هذا العام بالتعاون بين بلدية صيدا ومطرانية صيدا للروم الكاثوليك والتي تمتد أنشطتها لعدة أيام.وتم خلال اللقاء بحث التفاصيل اللوجستية والتنظيمية الخاصة بالمناسبة، التي تهدف إلى إضفاء أجواء احتفالية مميزة في المدينة وتشجيع الحركة الاقتصادية والسياحية خلال موسم الأعياد.