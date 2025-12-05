Advertisement

لبنان

كبارة: لخطوات أوسع وأكثر حزما تجاه قضايا المواطن

Lebanon 24
05-12-2025 | 10:29
A-
A+

Doc-P-1451262-639005526360936184.png
Doc-P-1451262-639005526360936184.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكد  النائب كريم كبارة انه الى "جانب القضايا السيادية، ثمة أولوية لا بدّ من اتخاذ خطوات ملموسة بشأنها لضمان حماية المواطن وتأمين أساسياته بدءاً من الكهرباء والمياه وصولاً للطبابة والتعليم".
Advertisement

واكد كبارة في بيان"ان هذه المشاكل تبقى طاغية على المطالب التي نتلقاها يومياً خلال اللقاءات في طرابلس، واذ شكر سعي بعض الوزراء للمعالجة، اكد ان الأمر يتطلب خطوات اوسع واكثر حزما! (الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة
الخارجية الروسية: توسيع قائمة العقوبات ضد المسؤولين الأوروبيين ردا على حزمة العقوبات الجديدة ضد روسيا
lebanon 24
05/12/2025 21:36:29 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الإسباني: سنعلن اليوم عن حزمة مساعدات كبيرة لأوكرانيا
lebanon 24
05/12/2025 21:36:29 Lebanon 24 Lebanon 24
كبارة يدعو الحكومة لترجمة وعود الرئيس بخطوات عملية لطرابلس
lebanon 24
05/12/2025 21:36:29 Lebanon 24 Lebanon 24
خطوة سعوديّة مُرتقبة تجاه لبنان... مسؤولٌ كبير يكشف تفاصيلها
lebanon 24
05/12/2025 21:36:29 Lebanon 24 Lebanon 24

الوكالة الوطنية

كريم كبارة

القضايا

طرابلس

ريم ك

سيات

ساسي

صولا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:06 | 2025-12-05
13:44 | 2025-12-05
13:34 | 2025-12-05
13:10 | 2025-12-05
13:08 | 2025-12-05
13:00 | 2025-12-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24