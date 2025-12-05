23
لبنان
كبارة: لخطوات أوسع وأكثر حزما تجاه قضايا المواطن
Lebanon 24
05-12-2025
|
10:29
أكد النائب
كريم كبارة
انه الى "جانب
القضايا
السيادية، ثمة أولوية لا بدّ من اتخاذ خطوات ملموسة بشأنها لضمان حماية المواطن وتأمين أساسياته بدءاً من الكهرباء والمياه وصولاً للطبابة والتعليم".
واكد كبارة في بيان"ان هذه المشاكل تبقى طاغية على المطالب التي نتلقاها يومياً خلال اللقاءات في
طرابلس
، واذ شكر سعي بعض الوزراء للمعالجة، اكد ان الأمر يتطلب خطوات اوسع واكثر حزما! (الوكالة الوطنية)
