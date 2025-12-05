كبارة: لخطوات أوسع وأكثر حزما تجاه قضايا المواطن

Advertisement

أكد النائب انه الى "جانب السيادية، ثمة أولوية لا بدّ من اتخاذ خطوات ملموسة بشأنها لضمان حماية المواطن وتأمين أساسياته بدءاً من الكهرباء والمياه وصولاً للطبابة والتعليم".واكد كبارة في بيان"ان هذه المشاكل تبقى طاغية على المطالب التي نتلقاها يومياً خلال اللقاءات في ، واذ شكر سعي بعض الوزراء للمعالجة، اكد ان الأمر يتطلب خطوات اوسع واكثر حزما! (الوكالة الوطنية)