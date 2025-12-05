Advertisement

لبنان

مطر: مشاركتي في عيد الاتحاد فرصة لتهنئة السفير الكعبي بتسلمه مهامه

Lebanon 24
05-12-2025 | 10:57
Doc-P-1451273-639005543957416965.png
Doc-P-1451273-639005543957416965.png photos 0
كتب النائب إيهاب مطر على منصة "أكس": "شاركت أمس في حفل عيد الاتحاد االـ٥٤، الذي أقامته سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في بيروت، وكانت فرصة لتهنئة سعادة السفير فهد الكعبي بتسلمه مهامه، وفرصة أيضا لتكرار تمنينا للإمارات، شقيقة لبنان في السراء والضراء، دوام الازدهار والتقدم والتألق، قيادة وشعبا".
