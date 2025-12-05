درغام زار السفارة اللبنانية في كندا وهنّأ السفير الجديد

Advertisement

زار عضو تكتل " القوي" النائب ، مع وفد من " "، في العاصمة الكندية "أوتاوا"، للترحيب بالسفير اللبناني الجديد في بشير طوق، بعد تقديم أوراق اعتماده.وخلال اللقاء، نقل النائب درغام والوفد المرافق تهانيهم الحارة للسفير طوق، مشيدين بدوره الديبلوماسي المنتظر، ومؤكدين "حرص الحر على استمرار التعاون مع السفارة لما فيه خير في كندا، وخدمة لبنان في المهجر".كما تمنّى الوفد للسفير طوق التوفيق في مهمّته، مثمنين "جهوده لتعزيز صورة لبنان في كندا وتمتين علاقات الجالية مع الوطن الأم".وأوضح بيان للوفد، ان "هذا اللقاء يأتي، في إطار دعم الوطني الحر في كندا للعمل الديبلوماسي، وتشجيع التعاون الإيجابي الذي يعكس الوجه الحضاري للجالية اللبنانية ودورها الفاعل في المجتمع الكندي".