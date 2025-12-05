Advertisement

لبنان

درغام زار السفارة اللبنانية في كندا وهنّأ السفير الجديد

Lebanon 24
05-12-2025 | 10:02
زار عضو تكتل "لبنان القوي" النائب أسعد درغام، مع وفد من "التيار الوطني الحرالسفارة اللبنانية في العاصمة الكندية "أوتاوا"، للترحيب بالسفير اللبناني الجديد في كندا بشير طوق، بعد تقديم أوراق اعتماده.
وخلال اللقاء، نقل النائب درغام والوفد المرافق تهانيهم الحارة للسفير طوق، مشيدين بدوره الديبلوماسي المنتظر، ومؤكدين "حرص التيار الوطني الحر على استمرار التعاون مع السفارة لما فيه خير الجالية اللبنانية في كندا، وخدمة لبنان في المهجر".

كما تمنّى الوفد للسفير طوق التوفيق في مهمّته، مثمنين "جهوده لتعزيز صورة لبنان في كندا وتمتين علاقات الجالية اللبنانية مع الوطن الأم".

وأوضح بيان للوفد، ان "هذا اللقاء يأتي، في إطار دعم التيار الوطني الحر في كندا للعمل الديبلوماسي، وتشجيع التعاون الإيجابي الذي يعكس الوجه الحضاري للجالية اللبنانية ودورها الفاعل في المجتمع الكندي".
