أبي رميا : أحر التهاني لريمون فؤاد الخوري

كتب النائب عبر منصة "أكس":" أتقدم بأحر التهاني من المهندس الصديق ريمون ، ابن مدينة ، لمناسبة صدور القاضي بتعيينه رئيساً للجنة الإدارية لمكتب تنفيذ المشروع الأخضر.يأتي هذا التعيين تتويجًا لمسيرةٍ حافلة بالكفاءة والاختصاص، وشهادة على ما يمتلكه المهندس الخوري من خبرة راسخة في خدمة الشأن العام، وقدرةٍ على الإدارة الرشيدة واتخاذ المبادرات التي تتطلبها المرحلة.إننا نرى في هذا القرار رهانًا على شخصية مهنية مشهود لها، ونأمل أن يشكّل وجوده على رأس اللجنة الإدارية قيمةً مضافة في مواجهة التحديات الوطنية، وتعزيز دور "المشروع الأخضر" في خدمة المجتمع والإنماء المستدام.وإذ نفخر بأن يكون أحد أبناء قضاء جبيل في موقع مسؤوليةٍ وطنيةٍ بهذا الحجم، فإننا نثق بأن المهندس ريمون الخوري سيضع خبرته واندفاعه في خدمة أبناء منطقته وكل ، بما يرتقي إلى مستوى التحديات المنتظرة".