22
o
بيروت
18
o
طرابلس
22
o
صور
21
o
جبيل
21
o
صيدا
23
o
جونية
16
o
النبطية
11
o
زحلة
11
o
بعلبك
4
o
بشري
15
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
أبي رميا : أحر التهاني لريمون فؤاد الخوري
Lebanon 24
05-12-2025
|
09:06
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب النائب
سيمون ابي رميا
عبر منصة "أكس":" أتقدم بأحر التهاني من المهندس الصديق ريمون
فؤاد
الخوري
، ابن مدينة
جبيل
، لمناسبة صدور
قرار مجلس الوزراء
القاضي بتعيينه رئيساً للجنة الإدارية لمكتب تنفيذ المشروع الأخضر.
Advertisement
يأتي هذا التعيين تتويجًا لمسيرةٍ حافلة بالكفاءة والاختصاص، وشهادة على ما يمتلكه المهندس الخوري من خبرة راسخة في خدمة الشأن العام، وقدرةٍ على الإدارة الرشيدة واتخاذ المبادرات التي تتطلبها المرحلة.
إننا نرى في هذا القرار رهانًا على شخصية مهنية مشهود لها، ونأمل أن يشكّل وجوده على رأس اللجنة الإدارية قيمةً مضافة في مواجهة التحديات الوطنية، وتعزيز دور "المشروع الأخضر" في خدمة المجتمع والإنماء المستدام.
وإذ نفخر بأن يكون أحد أبناء قضاء جبيل في موقع مسؤوليةٍ وطنيةٍ بهذا الحجم، فإننا نثق بأن المهندس ريمون الخوري سيضع خبرته واندفاعه في خدمة أبناء منطقته وكل
لبنان
، بما يرتقي إلى مستوى التحديات المنتظرة".
مواضيع ذات صلة
أبي رميا بعد اجتماعه مع الجميّل: بحثٌ في المرحلة بعد زيارة البابا والتحديات المطروحة
Lebanon 24
أبي رميا بعد اجتماعه مع الجميّل: بحثٌ في المرحلة بعد زيارة البابا والتحديات المطروحة
05/12/2025 21:37:05
05/12/2025 21:37:05
Lebanon 24
Lebanon 24
أبي رميا: لقائي بقداسة البابا لاون الرابع عشر في عنايا كان لقاءً روحيًا عميقًا
Lebanon 24
أبي رميا: لقائي بقداسة البابا لاون الرابع عشر في عنايا كان لقاءً روحيًا عميقًا
05/12/2025 21:37:05
05/12/2025 21:37:05
Lebanon 24
Lebanon 24
أبي رميا: زيارة البابا حدث تاريخي واستثنائي
Lebanon 24
أبي رميا: زيارة البابا حدث تاريخي واستثنائي
05/12/2025 21:37:05
05/12/2025 21:37:05
Lebanon 24
Lebanon 24
أبي رميا زار وزيرة البيئة وبحث معها في ملفات النفايات
Lebanon 24
أبي رميا زار وزيرة البيئة وبحث معها في ملفات النفايات
05/12/2025 21:37:05
05/12/2025 21:37:05
Lebanon 24
Lebanon 24
قرار مجلس الوزراء
سيمون ابي رميا
مجلس الوزراء
ابي رميا
أبي رميا
الخوري
لبنان
خوري
تابع
قد يعجبك أيضاً
عُثر على جثته أمس قرب المدافن… تشييع المعاون الأول ميشال بوهيا (فيديو)
Lebanon 24
عُثر على جثته أمس قرب المدافن… تشييع المعاون الأول ميشال بوهيا (فيديو)
14:06 | 2025-12-05
05/12/2025 02:06:08
Lebanon 24
Lebanon 24
ايهاب حمادة: تقديم أي تنازلات لإسرائيل سيشجعها على المزيد من الأطماع
Lebanon 24
ايهاب حمادة: تقديم أي تنازلات لإسرائيل سيشجعها على المزيد من الأطماع
13:44 | 2025-12-05
05/12/2025 01:44:27
Lebanon 24
Lebanon 24
داخل سيارة أجرة.. طعنوه وسلبوا راتبه الشهري وأغراضه!
Lebanon 24
داخل سيارة أجرة.. طعنوه وسلبوا راتبه الشهري وأغراضه!
13:34 | 2025-12-05
05/12/2025 01:34:40
Lebanon 24
Lebanon 24
الجميّل: معالجة ملف السلاح ضرورة لتجنّب مواجهة جديدة وإقصاء الشيعة خطأ استراتيجي
Lebanon 24
الجميّل: معالجة ملف السلاح ضرورة لتجنّب مواجهة جديدة وإقصاء الشيعة خطأ استراتيجي
13:10 | 2025-12-05
05/12/2025 01:10:46
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثل كوميدي قيد التوقيف في المطار
Lebanon 24
ممثل كوميدي قيد التوقيف في المطار
13:08 | 2025-12-05
05/12/2025 01:08:59
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد إطلالتها مُجددا بفستان زفاف أبيض.. كميل ابي خليل يرد على ماريتا الحلاني! (صور)
Lebanon 24
بعد إطلالتها مُجددا بفستان زفاف أبيض.. كميل ابي خليل يرد على ماريتا الحلاني! (صور)
04:11 | 2025-12-05
05/12/2025 04:11:49
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إنفصالها عن وديع الشيخ... هل تعيش هذه الممثلة الجميلة قصّة حبّ جديدة؟
Lebanon 24
بعد إنفصالها عن وديع الشيخ... هل تعيش هذه الممثلة الجميلة قصّة حبّ جديدة؟
15:22 | 2025-12-04
04/12/2025 03:22:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دعوات للتظاهر الحاشد
Lebanon 24
دعوات للتظاهر الحاشد
01:15 | 2025-12-05
05/12/2025 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثل كوميدي قيد التوقيف في المطار
Lebanon 24
ممثل كوميدي قيد التوقيف في المطار
13:08 | 2025-12-05
05/12/2025 01:08:59
Lebanon 24
Lebanon 24
حزب الله يرفض التفاوض.. للصبر حدود والتزامات 1701 ليست أبدية
Lebanon 24
حزب الله يرفض التفاوض.. للصبر حدود والتزامات 1701 ليست أبدية
03:00 | 2025-12-05
05/12/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
14:06 | 2025-12-05
عُثر على جثته أمس قرب المدافن… تشييع المعاون الأول ميشال بوهيا (فيديو)
13:44 | 2025-12-05
ايهاب حمادة: تقديم أي تنازلات لإسرائيل سيشجعها على المزيد من الأطماع
13:34 | 2025-12-05
داخل سيارة أجرة.. طعنوه وسلبوا راتبه الشهري وأغراضه!
13:10 | 2025-12-05
الجميّل: معالجة ملف السلاح ضرورة لتجنّب مواجهة جديدة وإقصاء الشيعة خطأ استراتيجي
13:08 | 2025-12-05
ممثل كوميدي قيد التوقيف في المطار
13:00 | 2025-12-05
خشية من "شرعنة" الحرب على "حزب الله"… ومجلس الأمن يدخل على الخط
فيديو
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
09:14 | 2025-12-01
05/12/2025 21:37:05
Lebanon 24
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر في مزار سيدة لبنان - حريصا (مباشر)
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر في مزار سيدة لبنان - حريصا (مباشر)
04:38 | 2025-12-01
05/12/2025 21:37:05
Lebanon 24
Lebanon 24
تغطية مباشرة لليوم الثاني لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان (مباشر)
Lebanon 24
تغطية مباشرة لليوم الثاني لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان (مباشر)
01:34 | 2025-12-01
05/12/2025 21:37:05
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24