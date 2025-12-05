Advertisement

لبنان

أبي رميا : أحر التهاني لريمون فؤاد الخوري

Lebanon 24
05-12-2025 | 09:06
A-
A+
Doc-P-1451275-639005548899901336.png
Doc-P-1451275-639005548899901336.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتب النائب سيمون ابي رميا عبر منصة "أكس":" أتقدم بأحر التهاني من المهندس الصديق ريمون فؤاد الخوري، ابن مدينة جبيل، لمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء القاضي بتعيينه رئيساً للجنة الإدارية لمكتب تنفيذ المشروع الأخضر.
Advertisement

يأتي هذا التعيين تتويجًا لمسيرةٍ حافلة بالكفاءة والاختصاص، وشهادة على ما يمتلكه المهندس الخوري من خبرة راسخة في خدمة الشأن العام، وقدرةٍ على الإدارة الرشيدة واتخاذ المبادرات التي تتطلبها المرحلة.

إننا نرى في هذا القرار رهانًا على شخصية مهنية مشهود لها، ونأمل أن يشكّل وجوده على رأس اللجنة الإدارية قيمةً مضافة في مواجهة التحديات الوطنية، وتعزيز دور "المشروع الأخضر" في خدمة المجتمع والإنماء المستدام.

وإذ نفخر بأن يكون أحد أبناء قضاء جبيل في موقع مسؤوليةٍ وطنيةٍ بهذا الحجم، فإننا نثق بأن المهندس ريمون الخوري سيضع خبرته واندفاعه في خدمة أبناء منطقته وكل لبنان، بما يرتقي إلى مستوى التحديات المنتظرة".
 
مواضيع ذات صلة
أبي رميا بعد اجتماعه مع الجميّل: بحثٌ في المرحلة بعد زيارة البابا والتحديات المطروحة
lebanon 24
05/12/2025 21:37:05 Lebanon 24 Lebanon 24
أبي رميا: لقائي بقداسة البابا لاون الرابع عشر في عنايا كان لقاءً روحيًا عميقًا
lebanon 24
05/12/2025 21:37:05 Lebanon 24 Lebanon 24
أبي رميا: زيارة البابا حدث تاريخي واستثنائي
lebanon 24
05/12/2025 21:37:05 Lebanon 24 Lebanon 24
أبي رميا زار وزيرة البيئة وبحث معها في ملفات النفايات
lebanon 24
05/12/2025 21:37:05 Lebanon 24 Lebanon 24

قرار مجلس الوزراء

سيمون ابي رميا

مجلس الوزراء

ابي رميا

أبي رميا

الخوري

لبنان

خوري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:06 | 2025-12-05
13:44 | 2025-12-05
13:34 | 2025-12-05
13:10 | 2025-12-05
13:08 | 2025-12-05
13:00 | 2025-12-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24