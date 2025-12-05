Advertisement

لبنان

من الجامعة اللبنانية.. مذكرة بشأن عطلة عيدي الميلاد ورأس السنة

Lebanon 24
05-12-2025 | 11:20
أصدر رئيس الجامعة اللبنانية د. بسام بدران مذكرة قضت بتعطيل الدروس والأعمال الإدارية في كافة الوحدات والفروع والمراكز الجامعية والادارة المركزية بمناسبة عيدي الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية ابتداء من مساء الثلاثاء 23 كانون الأول 2025 لغاية مساء الثلاثاء 6 كانون الثاني 2026.
