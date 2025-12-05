Advertisement

لبنان

براك: سفيرنا الجديد في لبنان سيُحسن توجيه حزب الله نحو حوار مدني

Lebanon 24
05-12-2025 | 11:07
أكد المبعوث الأميركي توم برّاك أن السفير الأميركي الجديد في لبنان قادر على توجيه حزب الله نحو حوار مدني، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن الجيش اللبناني غير قادر على نزع سلاح شريحة واسعة من الشعب بالقوة لما قد يترتب على ذلك من خسائر بشرية.

وقال في حديث لسكاي نيوز إن جزءًا من الحل في سوريا يرتبط بالتوصل إلى اتفاق مع إسرائيل، مؤكدًا أن السوريين يواصلون التقدم رغم الظروف الصعبة التي يمرون بها. 

كما رأى برّاك أن العلاقة بين الولايات المتحدة وإيران لم تنته بعد، لافتًا إلى أن إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب كانت تركز على حل إقليمي ولا تسعى إلى تغيير النظام في إيران.

وفي سياق آخر، أكد برّاك أن الميليشيات المرتبطة بإيران تُعرقل عمل الدولة العراقية وتحدّ من قدرتها على أداء مهامها.

