براك: سفيرنا الجديد في لبنان سيُحسن توجيه حزب الله نحو حوار مدني

أكد المبعوث الأميركي توم برّاك أن السفير الأميركي الجديد في قادر على توجيه نحو حوار مدني، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن غير قادر على نزع سلاح شريحة واسعة من الشعب بالقوة لما قد يترتب على ذلك من خسائر بشرية.

وقال في حديث لسكاي نيوز إن جزءًا من الحل في يرتبط بالتوصل إلى اتفاق مع ، مؤكدًا أن السوريين يواصلون التقدم رغم الظروف الصعبة التي يمرون بها.

كما رأى برّاك أن العلاقة بين وإيران لم تنته بعد، لافتًا إلى أن إدارة الرئيس الأميركي السابق كانت تركز على حل إقليمي ولا تسعى إلى تغيير النظام في .

وفي سياق آخر، أكد برّاك أن الميليشيات المرتبطة بإيران تُعرقل عمل الدولة وتحدّ من قدرتها على أداء مهامها.