Advertisement

لبنان

سلام وصل إلى الدوحة

Lebanon 24
05-12-2025 | 12:21
A-
A+
Doc-P-1451293-639005593844504478.png
Doc-P-1451293-639005593844504478.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
 وصل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام إلى العاصمة القطرية الدوحة للمشاركة في منتدى الدوحة.
Advertisement

وكان في استقباله في المطار كلّ من وزير المواصلات القطري الشيخ محمد بن عبدالله بن محمد آل ثاني، وسفير لبنان في دولة قطر بلال قبلان.
مواضيع ذات صلة
الخارجية السعودية: نرحب بالتوقيع على اتفاق الدوحة الإطاري للسلام بين الكونغو و"حركة 23 مارس"
lebanon 24
05/12/2025 21:37:47 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام في ذكرى الاستقلال: نحتاج لإعادة وصل الدولة بمفهوم المصلحة العامة
lebanon 24
05/12/2025 21:37:47 Lebanon 24 Lebanon 24
الديوان الأميري القطري: أمير قطر أكد خلال لقائه رئيس الكونغو الديمقراطية في كينشاسا مواصلة الدوحة جهودها لدعم السلام في المنطقة والعالم
lebanon 24
05/12/2025 21:37:47 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الباكستانية: محادثات الدوحة ستركز على اتخاذ إجراءات فورية لإنهاء الإرهاب العابر للحدود ضد بلادنا واستعادة السلام والاستقرار على طول الحدود مع أفغانستان
lebanon 24
05/12/2025 21:37:47 Lebanon 24 Lebanon 24

رئيس مجلس الوزراء

مجلس الوزراء

الشيخ محمد

نواف سلام

دولة قطر

القطرية

محمد بن

آل ثاني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:06 | 2025-12-05
13:44 | 2025-12-05
13:34 | 2025-12-05
13:10 | 2025-12-05
13:08 | 2025-12-05
13:00 | 2025-12-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24