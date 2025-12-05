22
لبنان
الحجار يبحث أوضاع المختارين وتحديات الصندوق التعاوني على الطاولة
Lebanon 24
05-12-2025
|
12:26
A-
A+
استقبل
وزير الداخلية
والبلديات
أحمد الحجار
في مكتبه
المدير العام
للصندوق التعاوني للمختارين في
لبنان
جلال كبريت، ورئيس
مجلس إدارة الصندوق
المختار إبراهيم حنا وأعضاء من المجلس، حيث جرى عرض لواقع عمل المختارين والصندوق والتحديات التي يواجهونها، إضافة إلى مناقشة سبل تحسين أوضاعهم وتطوير آليات العمل بما ينعكس إيجابًا على
خدمة المواطنين
.
كما التقى الوزير
الحجار
رئيس هيئة الشراء العام الدكتور جان العليّة، وجرى البحث في تعزيز التعاون بين الوزارة والهيئة، خصوصًا في ما يتعلق بتطبيق معايير الشفافية والنزاهة في عمليات الشراء العام.
