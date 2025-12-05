من أمن الدولة.. جدول جديد للاختبار الطبي للمرشّحين المتطوّعين لرتبة مأمور متمرّن

Advertisement

إلحاقًا لبيانها السابق المتعلّق بمواعيد الاختبار الطبي للمرحلة الأولى للمرشّحين المتطوّعين لرتبة مأمور متمرّن (ذكور فقط)، تعلن لأمن الدولة عن جدول جديد بمواعيد الحضور للإختبار الطبي أمام لجنة التطوّع في مدينة الرياضية – المدخل الجنوبي، عند الساعة السابعة صباحًا، وذلك وفقًا لأرقام الترشيح والتواريخ المرفقة بالصورة.تُذكّر المديرية العامة المرشّحين بضرورة الحضور مصطحبين المستند المطلوب الصادر عن شركة "ليبان بوست" والمتضمّن الرسم الشمسي الخاص بالمرشّح، إضافةً إلى نسخة عن إخراج القيد، والتقيّد التام بمنع إدخال الأجهزة الخلوية أو أي معدّات إلكترونية إلى داخل حرم إجراء الاختبارات.وتشير المديرية إلى أنّه سيُعلن لاحقًا عن المواعيد المخصّصة للمرشّحين الذين تخلفوا عن حضور الإختبار الطبي في التواريخ السابقة.