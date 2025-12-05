Advertisement

لبنان

نقابة الأطباء البيطريين تهنّئ شعيا: خطوة لافتة في تاريخ المؤسسة

Lebanon 24
05-12-2025 | 12:47
هنّأ نقيب الأطباء البيطريين الدكتور إيهاب شعبان ومجلس النقابة الزميل الدكتور جاد شعيا، عضو مجلس النقابة السابق، بتولّيه منصب رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لمصلحة الأبحاث العلمية الزراعية، ليكون أول طبيب بيطري يشغل هذا الموقع. وتمنّى شعبان له "التوفيق والنجاح في مهامه واستكمال مسيرة النهوض بما يخدم مصلحة البلد".
