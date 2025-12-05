نقابة الأطباء البيطريين تهنّئ شعيا: خطوة لافتة في تاريخ المؤسسة

هنّأ نقيب الأطباء البيطريين الدكتور ومجلس النقابة الزميل الدكتور جاد ، عضو السابق، بتولّيه منصب والمدير العام لمصلحة الأبحاث العلمية الزراعية، ليكون أول طبيب بيطري يشغل هذا الموقع. وتمنّى شعبان له "التوفيق والنجاح في مهامه واستكمال مسيرة النهوض بما يخدم مصلحة البلد".

