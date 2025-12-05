في بلدة عكّارية.. توقيف متحرش بابنته القاصر وزوجته!

Advertisement

كما أوقفت الدورية زوجته، لوجود مذكرة توقيف سابقة بحقها بجرم السرقة، في حين تبيّن أن الزوجين دخلا الأراضي بطريقة غير شرعية.وقد جرى إحالة الموقوفَين إلى المختص لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهما.