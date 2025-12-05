Advertisement

لبنان

في بلدة عكّارية.. توقيف متحرش بابنته القاصر وزوجته!

Lebanon 24
05-12-2025 | 12:55
أوقفت دورية من مفرزة حلبا القضائية – قسم المباحث الجنائية، داخل أحد مخيمات النازحين السوريين في بلدة تل عباس الغربي – سهل عكّار، المدعو "أ.ح" من التبعية السورية، بجرم التحرش الجنسي بابنته القاصر البالغة من العمر 13 عاماً، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24". 
كما أوقفت الدورية زوجته، لوجود مذكرة توقيف سابقة بحقها بجرم السرقة، في حين تبيّن أن الزوجين دخلا الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية.


وقد جرى إحالة الموقوفَين إلى القضاء المختص لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهما. 
