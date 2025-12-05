ممثل كوميدي قيد التوقيف في المطار

23
لبنان
اوقف الأمن
العام اللبناني
الكوميدي ماريو مبارك، من مجموعة Awkward، لدى وصوله إلى
مطار بيروت
آتيا من
كندا
، حيث حجز جواز سفره وهاتفه بانتظار استكمال الإجراءات اللازمة، علما ان مبارك اثار جملة من الانتقادات بعد تقديمه اسكتش يسخر من السيد
المسيح
.
