لبنان

ممثل كوميدي قيد التوقيف في المطار

Lebanon 24
05-12-2025 | 13:08
اوقف الأمن العام اللبناني الكوميدي ماريو مبارك، من مجموعة Awkward، لدى وصوله إلى مطار بيروت آتيا من كندا، حيث حجز جواز سفره وهاتفه بانتظار استكمال الإجراءات اللازمة، علما ان مبارك اثار جملة من الانتقادات بعد تقديمه اسكتش يسخر من السيد المسيح.
