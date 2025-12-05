Advertisement

لبنان

أصوات انفجارات تسمع في الجنوب.. هذه طبيعتها

Lebanon 24
05-12-2025 | 16:05
Doc-P-1451370-639005729566833517.jpg
أفادت مندوبة "لبنان 24"، أن أصوات الانفجارات التي تُسمَع في الجنوب ناجمة عن مناورة ينفّذها الجيش الإسرائيلي على الحدود اللبنانية-الفلسطينية.
كما ألقت مسيّرة إسرائيلية قنبلةً صوتية في منطقة وادي العصافير، في محيط مدينة الخيام.
 
