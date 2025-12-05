Advertisement

لبنان

اصطدام سيارة بدراجة نارية في طرابلس يوقع جريحين

Lebanon 24
05-12-2025 | 16:19
A-
A+
Doc-P-1451377-639005742363850057.jpg
Doc-P-1451377-639005742363850057.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
سجل حادث سير على كورنيش الميناء في طرابلس مقابل مقهى البلحة، إثر اصطدام سيارة بدراجة نارية، ما أسفر عن إصابة شخصين كانا على متن الدراجة. 
Advertisement

وقد عمل جهاز الطوارئ والإغاثة على إسعاف الجرحى ونقلهم إلى مستشفى طرابلس الحكومي.
مواضيع ذات صلة
جريح نتيجة تصادم بين سيارة ودراجة نارية قرب مستشفى سان جورج الحدث
lebanon 24
06/12/2025 01:20:16 Lebanon 24 Lebanon 24
التحكم المروري: جريح نتيجة تصادم بين سيارة ودراجة نارية تحت جسر خلدة باتجاه الشويفات
lebanon 24
06/12/2025 01:20:16 Lebanon 24 Lebanon 24
التحكم المروري: قتيل وجريح نتيجة اصطدام سيارة بشجرة على طريق عام الغسانية قضاء صيدا
lebanon 24
06/12/2025 01:20:16 Lebanon 24 Lebanon 24
جريح نتيجة تصادم بين سيارة ودراجة نارية محلة الكوستا برافا الاوزاعي و حركة المرور كثيفة جدا (التحكم المروري)
lebanon 24
06/12/2025 01:20:16 Lebanon 24 Lebanon 24

مستشفى طرابلس الحكومي

مستشفى طرابلس

المينا

كورن

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:26 | 2025-12-05
16:05 | 2025-12-05
15:24 | 2025-12-05
15:10 | 2025-12-05
14:43 | 2025-12-05
14:06 | 2025-12-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24