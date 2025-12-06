Advertisement

لبنان

الرئيس سليمان: المادة 52 تمنح رئيس الجمهورية صلاحية التفاوض

Lebanon 24
06-12-2025 | 03:28
قال الرئيس العماد ميشال سليمان في تصريح اليوم: "العالم يستعدّ لاستقبال عامٍ جديد نرجو أن يحمل مسارًا ثابتًا نحو السلام، بعيدًا عن التوقّف عند السقطات والانتكاسات التي مرّت خلال العقود الماضية. غير أنّ التسرّع في إطلاق المواقف الرافضة لا يخدم مصلحة الوطن ولا مصلحة الناس.
فالمادة ٥٢ من الدستور واضحة في هذا السياق، إذ تمنح رئيس الجمهورية صلاحية التفاوض بالاتفاق مع رئيس الحكومة، وتحدّد الأصول الواجب اتباعها في عرض نتائج التفاوض وإبرامها أمام مجلس الوزراء ومن ثمّ مجلس النواب".
