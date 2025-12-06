25
o
بيروت
21
o
طرابلس
23
o
صور
25
o
جبيل
22
o
صيدا
25
o
جونية
20
o
النبطية
15
o
زحلة
14
o
بعلبك
4
o
بشري
17
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
الرئيس سليمان: المادة 52 تمنح رئيس الجمهورية صلاحية التفاوض
Lebanon 24
06-12-2025
|
03:28
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال الرئيس
العماد ميشال سليمان
في تصريح اليوم: "العالم يستعدّ لاستقبال عامٍ جديد نرجو أن يحمل مسارًا ثابتًا نحو السلام، بعيدًا عن التوقّف عند السقطات والانتكاسات التي مرّت خلال العقود الماضية. غير أنّ التسرّع في إطلاق المواقف الرافضة لا يخدم مصلحة الوطن ولا مصلحة الناس.
Advertisement
فالمادة ٥٢ من
الدستور
واضحة في هذا السياق، إذ تمنح رئيس الجمهورية صلاحية التفاوض بالاتفاق مع رئيس الحكومة، وتحدّد الأصول الواجب اتباعها في عرض نتائج التفاوض وإبرامها أمام
مجلس الوزراء
ومن ثمّ مجلس النواب".
مواضيع ذات صلة
التفاوض سياسي وبري ينفي علمه المُسبَق بتكليف رئيس الجمهورية لكرم
Lebanon 24
التفاوض سياسي وبري ينفي علمه المُسبَق بتكليف رئيس الجمهورية لكرم
06/12/2025 12:57:47
06/12/2025 12:57:47
Lebanon 24
Lebanon 24
مرقص: رئيس الجمهورية شدد على أن خيار التفاوض لإنهاء الاحتلال لقي تأييدًا وطنيًا ودوليًا
Lebanon 24
مرقص: رئيس الجمهورية شدد على أن خيار التفاوض لإنهاء الاحتلال لقي تأييدًا وطنيًا ودوليًا
06/12/2025 12:57:47
06/12/2025 12:57:47
Lebanon 24
Lebanon 24
باسيل: نحن في التيار لم نقبل المسّ بصلاحيات رئيس الجمهورية ولن نقبل المسّ بصلاحيات رئيس الحكومة فهو رئيس حكومتنا وليس صهيونيًا
Lebanon 24
باسيل: نحن في التيار لم نقبل المسّ بصلاحيات رئيس الجمهورية ولن نقبل المسّ بصلاحيات رئيس الحكومة فهو رئيس حكومتنا وليس صهيونيًا
06/12/2025 12:57:47
06/12/2025 12:57:47
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس الجمهورية يؤكد في مستهل جلسة مجلس الوزراء على ضرورة ان تسود لغة التفاوض بدل لغة الحرب
Lebanon 24
رئيس الجمهورية يؤكد في مستهل جلسة مجلس الوزراء على ضرورة ان تسود لغة التفاوض بدل لغة الحرب
06/12/2025 12:57:47
06/12/2025 12:57:47
Lebanon 24
Lebanon 24
العماد ميشال سليمان
الرئيس سليمان
مجلس الوزراء
ميشال سليمان
العماد ميشال
ميشال سليم
عماد ميش
الجمهوري
تابع
قد يعجبك أيضاً
مع عودة الأمطار والمنخفضات.. مراكز التزلج تستعد لإستقبال هواة التزلج
Lebanon 24
مع عودة الأمطار والمنخفضات.. مراكز التزلج تستعد لإستقبال هواة التزلج
05:48 | 2025-12-06
06/12/2025 05:48:53
Lebanon 24
Lebanon 24
السفير الإسرائيلي في واشنطن: لا نريد العمل ضد لبنان نريد العمل ضد حزب الله
Lebanon 24
السفير الإسرائيلي في واشنطن: لا نريد العمل ضد لبنان نريد العمل ضد حزب الله
05:46 | 2025-12-06
06/12/2025 05:46:35
Lebanon 24
Lebanon 24
تزوير وكالات بيع واستيلاء على عقارات بملايين الدولارات… شبكة احتيال منظّمة تُدار من البرازيل!
Lebanon 24
تزوير وكالات بيع واستيلاء على عقارات بملايين الدولارات… شبكة احتيال منظّمة تُدار من البرازيل!
05:31 | 2025-12-06
06/12/2025 05:31:22
Lebanon 24
Lebanon 24
عودة: كثيرون يجوعون إلى العدالة والحق
Lebanon 24
عودة: كثيرون يجوعون إلى العدالة والحق
05:25 | 2025-12-06
06/12/2025 05:25:07
Lebanon 24
Lebanon 24
مع بدء تساقط الأمطار.. تحذير للسائقين
Lebanon 24
مع بدء تساقط الأمطار.. تحذير للسائقين
05:15 | 2025-12-06
06/12/2025 05:15:01
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
ممثل كوميدي قيد التوقيف في المطار
Lebanon 24
ممثل كوميدي قيد التوقيف في المطار
13:08 | 2025-12-05
05/12/2025 01:08:59
Lebanon 24
Lebanon 24
مُدن تحت سوريا.. هكذا غيّرت مجرى الحرب والسلطة
Lebanon 24
مُدن تحت سوريا.. هكذا غيّرت مجرى الحرب والسلطة
07:00 | 2025-12-05
05/12/2025 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله"يطرح مناقشة الإستراتيجية الدفاعية مجدداً: خيار جدي ام كسب للوقت ؟
Lebanon 24
"حزب الله"يطرح مناقشة الإستراتيجية الدفاعية مجدداً: خيار جدي ام كسب للوقت ؟
06:00 | 2025-12-05
05/12/2025 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. ناصيف زيتون يكشف جنس مولوده الأول
Lebanon 24
بالفيديو.. ناصيف زيتون يكشف جنس مولوده الأول
15:40 | 2025-12-05
05/12/2025 03:40:02
Lebanon 24
Lebanon 24
"تداعيات مستقبلية".. لماذا تراجع العراق عن تصنيف "الحزب" والحوثيين منظمتين إرهابيتين؟
Lebanon 24
"تداعيات مستقبلية".. لماذا تراجع العراق عن تصنيف "الحزب" والحوثيين منظمتين إرهابيتين؟
12:00 | 2025-12-05
05/12/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
05:48 | 2025-12-06
مع عودة الأمطار والمنخفضات.. مراكز التزلج تستعد لإستقبال هواة التزلج
05:46 | 2025-12-06
السفير الإسرائيلي في واشنطن: لا نريد العمل ضد لبنان نريد العمل ضد حزب الله
05:31 | 2025-12-06
تزوير وكالات بيع واستيلاء على عقارات بملايين الدولارات… شبكة احتيال منظّمة تُدار من البرازيل!
05:25 | 2025-12-06
عودة: كثيرون يجوعون إلى العدالة والحق
05:15 | 2025-12-06
مع بدء تساقط الأمطار.. تحذير للسائقين
05:09 | 2025-12-06
الأشغال ترفع الجهوزية استعدادًا للمنخفض الجوي
فيديو
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
05:09 | 2025-12-06
06/12/2025 12:57:47
Lebanon 24
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
04:00 | 2025-12-06
06/12/2025 12:57:47
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
09:14 | 2025-12-01
06/12/2025 12:57:47
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24