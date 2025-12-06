حماده في ذكرى ميلاد كمال جنبلاط: القتلة في مزبلة التاريخ

Advertisement

كتب الناب على منصة "أكس": "في ذكرى ميلاد المعلم الشهيد ، سقطوا وبقي خالداً معنا وبيننا!تصادف ذكرى ولادة الشهيد كمال مع الذكرى الاولى لسقوط نظام في . القتلة في مزبلة التاريخ و الكمال منارة ومعلم في الوطنية والتقدمية والعلم والثقافة والدين والأخلاق".