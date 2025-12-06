Advertisement

لبنان

حماده في ذكرى ميلاد كمال جنبلاط: القتلة في مزبلة التاريخ

Lebanon 24
06-12-2025 | 03:46
كتب الناب مروان حماده على منصة "أكس": "في ذكرى ميلاد المعلم الشهيد كمال جنبلاط، سقطوا وبقي خالداً معنا وبيننا!
تصادف ذكرى ولادة الشهيد كمال جنبلاط مع الذكرى الاولى لسقوط نظام الأسد في دمشق.  القتلة في مزبلة التاريخ و الكمال منارة ومعلم في الوطنية والتقدمية والعلم والثقافة والدين والأخلاق".
