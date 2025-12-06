البزري: "حصر السلاح" يجب ان يمارس على الجميع في لبنان

Advertisement

رأى النائب عبد الرحمن البزري ان زيارة البابا تاريخية وأظهرت اللحمة بين اللبنانيين، وشددت على "أهمية السلام العادل لكن ما بعد هذه الزيارة من الطبيعي أن تعود الأمور إلى ما كانت عليه من عرقلة في مجلس النواب وتأزم سياسي".واشار في حديث عبر "صوت كل "، الى ان تعيين السفير السابق سيمون كرم كرئيس للوفد اللبناني في الميكانيزم تمّ بتوافق واضح بين الرئاسات الثلاث من أجل البت في نقاط محددة يطالب بها لبنان وهي الانسحاب الكامل، استعادة الاسرى، وقف الاعتداءات، وترسيم الحدود.ولفت الى انه رغم بعض الاعتراضات على تعيين كرم إلا ان ردود الفعل لم تصل الى حدّ الانسحاب من ، ما يظهر ان هناك هامشا بين اللبنانيين بات يسمح بالاختلاف والنقاش من دون الذهاب بالبلد الى التعطيل.وفي ما خص خطة حصرية السلاح بيد الدولة، شدد على ان عنوان "حصر السلاح" يجب ان يمارس على الجميع في لبنان بما فيها المخيمات بشكل خاص وليس فقط على .وتعليقا على زيارة وفد ، رأى البزري انها تعكس اهتماما دوليا مستعادا بلبنان وعدم التخلي عن .، لكنه شدد على ان المطلوب من الحكومة ايضا حراك جدي.وأضاف: "يجب لإظهار ان التعيينات تتم بشكل مختلف بعيدا من المحاصصة وتعزيز ثقة اللبنانيين بدولتهم".أما في الشأن الانتخابي، فأكد البزري انه مع تمثيل المنتشرين وحقهم بالانتخاب في مكان القيد لكن هناك قوى سياسية تتحرك طبقًا لمصالحها بحيث لاحظت السلوك الانتخابي للمغتربين في الماضية وتحاول ترجمة نتائج الانتخابات في الواقع السياسي الداخلي، متمنيا ألا يتم تأجيل الانتخابات النيابية.في الشق الصحي، كشف عن تسجيل نسبة إصابات بالسالمونيلا مرتفعة نتيجة تلوث الغذاء، مناشدا وزارتي الصحة والاقتصاد التحرك واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على جودة الغذاء في لبنان كما البلديات لمراقبة المسالخ وعملية البيع.كذلك أشار الى رصد تكاثر التنفسي الخلوي rsv الذي يعدّ خطيرا على صحة الأطفال والمسنين ما يستوجب الالتزام بالتوصيات الصحية ذات الصلة، ونصح بأخذ لقاح الانفلونزا الموسمي لا سيما للمدخّنين بكثافة ومن يعانون من أمراض مزمنة ونقص المناعة.ومع انتشار وباء ، أكد البزري ألا لقاحات جديدة بعد ان تحققت مناعة مجتمعية عالية رغم خطورة في بعض الحالات علما أن الأرقام مرشحة للازدياد في موسم الشتاء.