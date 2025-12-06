بعد الاعتداء على دورية لليونيفيل جنوباً.. الجيش يوقف 6 متورطين

Advertisement

أعلنت في بيان انه ليل ٣ - ٤ / ١٢ / ٢٠٢٥، اعتدى عدد من المواطنين على دورية لقوة المؤقتة في لبنان- اليونيفيل على طريق - ، ما أدى إلى تضرر آلية تابعة لها، دون وقوع إصابات في صفوف عناصرها، وقد باشر الجيش فورًا متابعة الموضوع لملاحقة الفاعلين، ونتيجة المتابعة، أوقفت ستة متورطين في الاعتداء.وشددت قيادة الجيش على خطورة أي اعتداء على اليونيفيل، مؤكدة أنها لن تتهاون في ملاحقة المتورطين.ولفتت إلى الدور الأساسي الذي تقوم به اليونيفيل في ، وعلاقة التنسيق الوثيق بينها وبين الجيش، ومساهمتها الفاعلة في جهود إعادة الاستقرار.وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف المختص.