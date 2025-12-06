25
بيروت
21
طرابلس
23
صور
25
جبيل
22
صيدا
25
جونية
20
النبطية
15
زحلة
14
بعلبك
4
بشري
17
بيت الدين
14
كفردبيان
لبنان
بعد الاعتداء على دورية لليونيفيل جنوباً.. الجيش يوقف 6 متورطين
Lebanon 24
06-12-2025
|
04:14
أعلنت
قيادة الجيش
في بيان انه ليل ٣ - ٤ / ١٢ / ٢٠٢٥، اعتدى عدد من المواطنين على دورية لقوة
الأمم المتحدة
المؤقتة في لبنان- اليونيفيل على طريق
الطيري
-
بنت جبيل
، ما أدى إلى تضرر آلية تابعة لها، دون وقوع إصابات في صفوف عناصرها، وقد باشر الجيش فورًا متابعة الموضوع لملاحقة الفاعلين، ونتيجة المتابعة، أوقفت
مديرية المخابرات
ستة متورطين في الاعتداء.
وشددت قيادة الجيش على خطورة أي اعتداء على اليونيفيل، مؤكدة أنها لن تتهاون في ملاحقة المتورطين.
ولفتت إلى الدور الأساسي الذي تقوم به اليونيفيل في
منطقة جنوب الليطاني
، وعلاقة التنسيق الوثيق بينها وبين الجيش، ومساهمتها الفاعلة في جهود إعادة الاستقرار.
وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف
القضاء
المختص.
