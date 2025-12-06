Advertisement

لبنان

بعد الاعتداء على دورية لليونيفيل جنوباً.. الجيش يوقف 6 متورطين

Lebanon 24
06-12-2025 | 04:14
A-
A+
Doc-P-1451529-639006168125914617.jpeg
Doc-P-1451529-639006168125914617.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت قيادة الجيش في بيان انه ليل  ٣ - ٤ / ١٢ / ٢٠٢٥، اعتدى عدد من المواطنين على دورية لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان- اليونيفيل على طريق الطيري - بنت جبيل، ما أدى إلى تضرر آلية تابعة لها، دون وقوع إصابات في صفوف عناصرها، وقد باشر الجيش فورًا متابعة الموضوع لملاحقة الفاعلين، ونتيجة المتابعة، أوقفت مديرية المخابرات ستة متورطين في الاعتداء.
Advertisement

وشددت قيادة الجيش على خطورة أي اعتداء على اليونيفيل، مؤكدة أنها لن تتهاون في ملاحقة المتورطين.

ولفتت إلى الدور الأساسي الذي تقوم به اليونيفيل في منطقة جنوب الليطاني، وعلاقة التنسيق الوثيق بينها وبين الجيش، ومساهمتها الفاعلة في جهود إعادة الاستقرار.

وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
مواضيع ذات صلة
بيان من الجيش بعد الاعتداء الإسرائيلي على "اليونيفيل" جنوبًا
lebanon 24
06/12/2025 12:58:16 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد عملية رصد.. الجيش يوقف أحد المتورطين في إشكال وقع قبل أسبوع في طرابلس
lebanon 24
06/12/2025 12:58:16 Lebanon 24 Lebanon 24
توقيف سوري متورط بإطلاق النار على حاجز الجيش في بعلبك
lebanon 24
06/12/2025 12:58:16 Lebanon 24 Lebanon 24
قائد الجيش يطلع سفراء مجلس الأمن على خطّة الجنوب ومرحلة ما بعد اليونيفيل
lebanon 24
06/12/2025 12:58:16 Lebanon 24 Lebanon 24

قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان

قوة الأمم المتحدة المؤقتة

منطقة جنوب الليطاني

قوة الأمم المتحدة

مديرية المخابرات

الأمم المتحدة

قيادة الجيش

الليطاني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
05:48 | 2025-12-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:46 | 2025-12-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:31 | 2025-12-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:25 | 2025-12-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:15 | 2025-12-06 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:48 | 2025-12-06
05:46 | 2025-12-06
05:31 | 2025-12-06
05:25 | 2025-12-06
05:15 | 2025-12-06
05:09 | 2025-12-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24