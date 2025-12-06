أمن الدولة: توقيف منتحل صفة في صيدا

Advertisement

أعلنت أنه وفي إطار متابعتها لعمليات التزوير وانتحال الصفة، أوقفت دورية من الإقليمية، بتاريخ ٤/١٢/٢٠٢٥، السوري (م.ح.) في مدينة ، بجرم انتحال صفة مواطن لبناني.وتبيّن أنّ الموقوف كان بحوزته مستندات رسمية وثبوتية مزوّرة باسم شخص لبناني، ويتجول بها على أنها أوراق ثبوتية صحيحة.وقد أُجري المقتضى القانوني بحقّه بناءً لإشارة المختص.