Advertisement

لبنان

أمن الدولة: توقيف منتحل صفة في صيدا

Lebanon 24
06-12-2025 | 04:03
A-
A+
Doc-P-1451530-639006167794090593.jpg
Doc-P-1451530-639006167794090593.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة أنه وفي إطار متابعتها لعمليات التزوير وانتحال الصفة، أوقفت دورية من مديرية الجنوب الإقليمية، بتاريخ ٤/١٢/٢٠٢٥، السوري (م.ح.) في مدينة صيدا، بجرم انتحال صفة مواطن لبناني.
Advertisement

وتبيّن أنّ الموقوف كان بحوزته مستندات رسمية وثبوتية مزوّرة باسم شخص لبناني، ويتجول بها على أنها أوراق ثبوتية صحيحة.

وقد أُجري المقتضى القانوني بحقّه بناءً لإشارة القضاء المختص.
مواضيع ذات صلة
توقيف شخص مطلوب قضائياً انتحل صفة سائق قاض وأوهم ضحاياه بإخلاء سبيل موقوفين
lebanon 24
06/12/2025 12:58:21 Lebanon 24 Lebanon 24
أمن الدولة: توقيف فلسطيني بتهمة تجارة الأسلحة
lebanon 24
06/12/2025 12:58:21 Lebanon 24 Lebanon 24
أمن الدولة يوقف متورطًا في عمليات سلب بقوة السلاح
lebanon 24
06/12/2025 12:58:21 Lebanon 24 Lebanon 24
توقيف لبنانيّ في مرجعيون... أمن الدولة تكشف ما كان يفعله بالعقارات (صورة)
lebanon 24
06/12/2025 12:58:21 Lebanon 24 Lebanon 24

المديرية العامة لأمن الدولة

أعلنت المديرية العامة

المديرية العامة

مديرية الجنوب

أمن الدولة

مديرية ال

القضاء ا

القضاء

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
05:48 | 2025-12-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:46 | 2025-12-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:31 | 2025-12-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:25 | 2025-12-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:15 | 2025-12-06 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:48 | 2025-12-06
05:46 | 2025-12-06
05:31 | 2025-12-06
05:25 | 2025-12-06
05:15 | 2025-12-06
05:09 | 2025-12-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24