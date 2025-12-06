25
لبنان
أمن الدولة: توقيف منتحل صفة في صيدا
Lebanon 24
06-12-2025
|
04:03
A-
A+
أعلنت
المديرية العامة لأمن الدولة
أنه وفي إطار متابعتها لعمليات التزوير وانتحال الصفة، أوقفت دورية من
مديرية الجنوب
الإقليمية، بتاريخ ٤/١٢/٢٠٢٥، السوري (م.ح.) في مدينة
صيدا
، بجرم انتحال صفة مواطن لبناني.
وتبيّن أنّ الموقوف كان بحوزته مستندات رسمية وثبوتية مزوّرة باسم شخص لبناني، ويتجول بها على أنها أوراق ثبوتية صحيحة.
وقد أُجري المقتضى القانوني بحقّه بناءً لإشارة
القضاء
المختص.
