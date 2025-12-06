Advertisement

لبنان

بهية الحريري اطلعت على تحضيرات "مهرجان الميلاد"

Lebanon 24
06-12-2025 | 04:29
A-
A+
Doc-P-1451534-639006174478826484.png
Doc-P-1451534-639006174478826484.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
عرضت رئيسة "مؤسسة الحريري" السيدة بهية الحريري الشأن البلدي والتنموي والبيئي في مدينة صيدا، والتحضيرات للاحتفال بالأعياد المجيدة، خلال اجتماعين عقدتهما في "فيلا الحريري" في الهلالية، الأول مع رئيس بلدية صيدا المهندس مصطفى حجازي، والثاني مع وفد مشترك من لجنة النشاطات في البلدية ومطرانية صيدا للروم الملكيين الكاثوليك.
Advertisement

فقد تابعت الحريري مع رئيس البلدية عددا من الملفات الحياتية والتنموية والبيئية في المدينة، حيث وضعها حجازي في أجواء أبرز الخطوات والمشاريع التي يعمل عليها المجلس البلدي في هذه المجالات.

حجازي

وقال حجازي إثر اللقاء: "هذا الاجتماع يأتي ضمن اللقاءات الدورية التي نعقدها مع السيدة بهية الحريري، وتم خلاله عرض شؤون وشجون المدينة، والمشاريع والملفات التنموية والحيوية التي نعمل عليها، ومنها ما يتعلق بالموضوع البيئي ومعمل فرز ومعالجة النفايات، ونظافة المدينة، وأوضاع الأسواق، وصيانة الشوارع، وغيرها من المواضيع".

لجنة النشاطات في البلدية

وكانت الحريري قد استقبلت وفد لجنة النشاطات في بلدية صيدا يرافقهم الأب جهاد فرنسيس ممثلا مطرانية الروم الكاثوليك، وضم الوفد عضوي المجلس البلدي: يوسف طعمة ووائل قصب، وكلا من أعضاء اللجنة: أحمد حجازي، وعبد الكريم علماوي، وفراس السنيورة. كما حضرت اللقاء عقيلة طعمة، الأخصائية النفسية بولا كنعان (الحائزة على شهادة ماجستير في علم النفس التربوي)، حيث اطلع الوفد السيدة الحريري على التحضيرات لافتتاح مهرجان الميلاد، الذي يقام بالتعاون بين بلدية صيدا ومطرانية الروم الملكيين الكاثوليك في باحة المطرانية، من 18 إلى 22 كانون الأول الحالي، وسبل إنجاحه، وتقديم صيدا كمدينة ميلادية، والتأكيد على النموذج المميز الذي تجسده في العيش الواحد، بما يساهم أيضا في تحفيز النشاط السياحي والاقتصادي فيها خلال فترة الأعياد. 

كما وجه الوفد الدعوة للسيدة الحريري للمشاركة في افتتاح هذا المهرجان.

ورحبت الحريري بالوفد، مثنية على "إقامة هذا المهرجان،" ومؤكدة أنه: "على الرغم من الأوضاع التي يمر بها بلدنا، تبقى أعيادنا المجيدة والمباركة فسحة أمل ورجاء، ومساحة لقاء وتفاعل بين اللبنانيين، تنبض بالفرح والحياة".

فرنسيس

وقال الأب فرنسيس إثر اللقاء إن "الزيارة للسيدة الحريري تأتي في إطار جولة يقوم بها الوفد على فاعليات المدينة، لوضعهم في أجواء النشاطات الميلادية التي تنظمها البلدية بالتعاون مع مطرانية الروم الكاثوليك، ولدعوتهم للمشاركة في إضاءة شجرة التعايش المسيحي – الإسلامي"، وافتتاح القرية الميلادية في باحة المطرانية، يوم الخميس في 18 كانون الأول الحالي، للتعبير عن جو المدينة التي تسعى دائما إلى استعادة هذه الأفكار والقيم التي كان يعيشها الآباء والأجداد لتبقى مستمرة اليوم وغدا مع الأحفاد وأحفاد الأحفاد"، وأضاف: "نحن كمطرانية نشكر بلدية صيدا على هذه المبادرة الطيبة، ونشكر كل الفاعليات على تشجيعهم ومشاركتهم لنا".

طعمة

من جهته، قال طعمة: "نحن كبلدية، حريصون على الاحتفال بكل الأعياد لتأكيد الصورة الجميلة والمشرقة لمدينة صيدا، وللمساهمة في تحريك العجلة الاقتصادية. وقد تشرفنا اليوم بلقاء السيدة الحريري ودعوتها لحضور افتتاح مهرجان الميلاد والقرية الميلادية في باحة مطرانية الروم الملكيين الكاثوليك، واطلعناها على ما تتضمنه من فعاليات وأنشطة تفاعلية للصغار والكبار على مدى أربعة أيام".
مواضيع ذات صلة
بهية الحريري تستقبل أسرة مؤسسة "الحريري" في صيدا
lebanon 24
06/12/2025 12:58:29 Lebanon 24 Lebanon 24
بهية الحريري لم تحسم ترشحها و"التغييرون" سيخوضون المعركة "ولو ضدّ الجميع"
lebanon 24
06/12/2025 12:58:29 Lebanon 24 Lebanon 24
بهية الحريري تستقبل وفد "نادي الفتيان": دعم متجدد للرياضة في صيدا
lebanon 24
06/12/2025 12:58:29 Lebanon 24 Lebanon 24
بهية الحريري التقت وفوداً من بلدية المية ومية وتجار "حسبة صيدا" والوكلاء البحريين
lebanon 24
06/12/2025 12:58:29 Lebanon 24 Lebanon 24

المجلس البلدي

الحريري على

صيدا على

الإسلام

من جهته

الهلال

إسلامي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
05:48 | 2025-12-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:46 | 2025-12-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:31 | 2025-12-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:25 | 2025-12-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:15 | 2025-12-06 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:48 | 2025-12-06
05:46 | 2025-12-06
05:31 | 2025-12-06
05:25 | 2025-12-06
05:15 | 2025-12-06
05:09 | 2025-12-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24