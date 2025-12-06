بهية الحريري اطلعت على تحضيرات "مهرجان الميلاد"

Advertisement

عرضت رئيسة "مؤسسة " السيدة بهية الحريري الشأن البلدي والتنموي والبيئي في مدينة ، والتحضيرات للاحتفال بالأعياد المجيدة، خلال اجتماعين عقدتهما في "فيلا الحريري" في الهلالية، الأول مع رئيس بلدية صيدا المهندس مصطفى حجازي، والثاني مع وفد مشترك من لجنة النشاطات في البلدية ومطرانية صيدا للروم الملكيين الكاثوليك.فقد تابعت الحريري مع رئيس البلدية عددا من الملفات الحياتية والتنموية والبيئية في المدينة، حيث وضعها حجازي في أجواء أبرز الخطوات والمشاريع التي يعمل عليها في هذه المجالات.حجازيوقال حجازي إثر اللقاء: "هذا الاجتماع يأتي ضمن اللقاءات الدورية التي نعقدها مع السيدة بهية الحريري، وتم خلاله عرض شؤون وشجون المدينة، والمشاريع والملفات التنموية والحيوية التي نعمل عليها، ومنها ما يتعلق بالموضوع البيئي ومعمل فرز ومعالجة النفايات، ونظافة المدينة، وأوضاع الأسواق، وصيانة الشوارع، وغيرها من المواضيع".لجنة النشاطات في البلديةوكانت الحريري قد استقبلت وفد لجنة النشاطات في بلدية صيدا يرافقهم الأب جهاد فرنسيس ممثلا مطرانية الروم الكاثوليك، وضم الوفد عضوي المجلس البلدي: يوسف طعمة ووائل قصب، وكلا من أعضاء اللجنة: أحمد حجازي، وعبد علماوي، وفراس السنيورة. كما حضرت اللقاء عقيلة طعمة، الأخصائية النفسية بولا كنعان (الحائزة على شهادة ماجستير في علم النفس التربوي)، حيث اطلع الوفد السيدة التحضيرات لافتتاح مهرجان الميلاد، الذي يقام بالتعاون بين بلدية صيدا ومطرانية الروم الملكيين الكاثوليك في باحة المطرانية، من 18 إلى 22 كانون الأول الحالي، وسبل إنجاحه، وتقديم صيدا كمدينة ميلادية، والتأكيد على النموذج المميز الذي تجسده في العيش الواحد، بما يساهم أيضا في تحفيز النشاط السياحي والاقتصادي فيها خلال فترة الأعياد.كما وجه الوفد الدعوة للسيدة الحريري للمشاركة في افتتاح هذا المهرجان.ورحبت الحريري بالوفد، مثنية على "إقامة هذا المهرجان،" ومؤكدة أنه: "على الرغم من الأوضاع التي يمر بها بلدنا، تبقى أعيادنا المجيدة والمباركة فسحة أمل ورجاء، ومساحة لقاء وتفاعل بين اللبنانيين، تنبض بالفرح والحياة".فرنسيسوقال الأب فرنسيس إثر اللقاء إن "الزيارة للسيدة الحريري تأتي في إطار جولة يقوم بها الوفد على فاعليات المدينة، لوضعهم في أجواء النشاطات الميلادية التي تنظمها البلدية بالتعاون مع مطرانية الروم الكاثوليك، ولدعوتهم للمشاركة في إضاءة شجرة التعايش المسيحي – الإسلامي"، وافتتاح القرية الميلادية في باحة المطرانية، يوم الخميس في 18 كانون الأول الحالي، للتعبير عن جو المدينة التي تسعى دائما إلى استعادة هذه الأفكار والقيم التي كان يعيشها الآباء والأجداد لتبقى مستمرة اليوم وغدا مع الأحفاد وأحفاد الأحفاد"، وأضاف: "نحن كمطرانية نشكر بلدية هذه المبادرة الطيبة، ونشكر كل الفاعليات على تشجيعهم ومشاركتهم لنا".طعمة، قال طعمة: "نحن كبلدية، حريصون على الاحتفال بكل الأعياد لتأكيد الصورة الجميلة والمشرقة لمدينة صيدا، وللمساهمة في تحريك العجلة الاقتصادية. وقد تشرفنا اليوم بلقاء السيدة الحريري ودعوتها لحضور افتتاح مهرجان الميلاد والقرية الميلادية في باحة مطرانية الروم الملكيين الكاثوليك، واطلعناها على ما تتضمنه من فعاليات وأنشطة تفاعلية للصغار والكبار على مدى أربعة أيام".