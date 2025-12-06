25
رئيس تيار المرده التقى وزير العمل
Lebanon 24
06-12-2025
|
04:36
A-
A+
photos
0
A+
A-
استقبل رئيس
تيار
المرده
سليمان فرنجيه
في دارته في بنشعي وزير العمل
الدكتور محمد
حيدر
، بحضور المحامي
بطرس فرنجيه
، وجرى خلال اللقاء التداول في المستجدات والتطورات الراهنة.
