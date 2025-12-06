Advertisement

لبنان

رئيس تيار المرده التقى وزير العمل

Lebanon 24
06-12-2025 | 04:36
استقبل رئيس تيار المرده سليمان فرنجيه في دارته في بنشعي وزير العمل الدكتور محمد حيدر، بحضور المحامي بطرس فرنجيه، وجرى خلال اللقاء التداول في المستجدات والتطورات الراهنة.
