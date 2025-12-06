سلام بعد لقائه أمير قطر: الجيش يواصل القيام بمهامه في بسط سلطة الدولة بقواها الذاتية

Advertisement

التقى نواف سلام ونائب رئيس طارق متري بأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وذلك عقب الجلسة الافتتاحية لمنتدى . وخلال اللقاء، أكّد سموّ الأمير استمرار دولة قطر في دعم سياسيًا واقتصاديًا، مشيرًا إلى أنّ الدوحة ستعلن قريبًا عن حزمة جديدة من مشاريع الدعم المخصّصة للبنان.، أكّد الرئيس سلام حرصه على صون أفضل العلاقات بين البلدين، وعبّر عن تقديره للدعم المتواصل الذي تقدّمه قطر للبنان، ولا سيّما في المجالات الاقتصادية والدبلوماسية. وأشاد بالدور الذي تؤديه الدوحة في مساندة جهود الاستقرار في لبنان وتعزيز قدرات مؤسساته الشرعية. وأشار الرئيس سلام الى ان يواصل القيام بمهامه في بسط سلطة الدولة بقواها الذاتية، بدءًا من جنوب الليطاني حيث شارفت المرحلة الأولى على الاكتمال. كما شدّد الرئيس سلام على ضرورة تكثيف الحشد الدبلوماسي للضغط على من أجل وقف اعتداءاتها والانسحاب من المناطق التي ما زالت تحتلّها، داعيًا دولة قطر إلى مواصلة دورها الحيوي في دعم هذا المسعى وتعزيز الجهود الدولية الرامية إلى ترسيخ الاستقرار في الجنوب.واكد رئيس مجلس الوزراء على حكومته بالمضيّ قدمًا في تنفيذ الإصلاحات وتعزيز سيادة كامل أراضيها، معربًا عن تطلّعه إلى توسيع مجالات التعاون في المرحلة المقبلة.