لبنان
سلام بعد لقائه أمير قطر: الجيش يواصل القيام بمهامه في بسط سلطة الدولة بقواها الذاتية
Lebanon 24
06-12-2025
|
04:39
A-
A+
photos
0
A+
A-
التقى
رئيس مجلس الوزراء
نواف سلام ونائب رئيس
مجلس الوزراء
طارق متري بأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وذلك عقب الجلسة الافتتاحية لمنتدى
الدوحة
. وخلال اللقاء، أكّد سموّ الأمير استمرار دولة قطر في دعم
لبنان
سياسيًا واقتصاديًا، مشيرًا إلى أنّ الدوحة ستعلن قريبًا عن حزمة جديدة من مشاريع الدعم المخصّصة للبنان.
من جهته
، أكّد الرئيس سلام حرصه على صون أفضل العلاقات بين البلدين، وعبّر عن تقديره للدعم المتواصل الذي تقدّمه قطر للبنان، ولا سيّما في المجالات الاقتصادية والدبلوماسية. وأشاد بالدور الذي تؤديه الدوحة في مساندة جهود الاستقرار في لبنان وتعزيز قدرات مؤسساته الشرعية. وأشار الرئيس سلام الى ان
الجيش اللبناني
يواصل القيام بمهامه في بسط سلطة الدولة بقواها الذاتية، بدءًا من جنوب الليطاني حيث شارفت المرحلة الأولى على الاكتمال. كما شدّد الرئيس سلام على ضرورة تكثيف الحشد الدبلوماسي للضغط على
إسرائيل
من أجل وقف اعتداءاتها والانسحاب من المناطق التي ما زالت تحتلّها، داعيًا دولة قطر إلى مواصلة دورها الحيوي في دعم هذا المسعى وتعزيز الجهود الدولية الرامية إلى ترسيخ الاستقرار في الجنوب.
واكد رئيس مجلس الوزراء على
التزام
حكومته بالمضيّ قدمًا في تنفيذ الإصلاحات وتعزيز سيادة
الدولة على
كامل أراضيها، معربًا عن تطلّعه إلى توسيع مجالات التعاون
الثنائي
في المرحلة المقبلة.
