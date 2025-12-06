Advertisement

لبنان

سفارة فلسطين في لبنان نظمت حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني الفلسطيني

Lebanon 24
06-12-2025 | 04:49
A-
A+
Doc-P-1451544-639006189219950256.jpg
Doc-P-1451544-639006189219950256.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نظمت سفارة دولة فلسطين لدى لبنان مساء امس الجمعة حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني الفلسطيني "اعلان الاستقلال" واليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني وسط حضور رسمي ودبلوماسي وحزبي حاشد.
Advertisement

حضر الحفل رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزاف عون ورئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري ورئيس الوزراء اللبناني نواف سلام ممثلين بوزير الثقافة اللبناني غسان سلامة، الرئيس اللبناني العماد ميشال سليمان، ياسر عباس الممثل الخاص لرئيس دولة فلسطين محمود عباس، سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية محمد الاسعد، دولة الرئيس سعد الحريري ممثلاً بالسيدة بهية الحريري، وزير الخارجية والمغتربين اللبناني ممثلاً بمديرة المراسم السفيرة رلى نور الدين، وزيرة البيئة اللبنانية تمارا الزين، وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد، وزير الاتصالات شارل الحاج، وزير العمل محمد حيدر، وزيرة السياحة لورا الخازن لحود، وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني عامر البساط، وزير الدفاع الوطني ميشال منسى وقائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل ممثلين بالعميد الركن ياسر العيراني ووزير الداخلية والبلديات العميد احمد الحجار ممثلاً بقائد سرية مطار رفيق الحريري الدولي العميد عزت الخطيب.
كما حضر النواب اسامة سعد، عبد الرحمن البزري، ملحم رياشي، ايلي خوري، جيمي جبور، ملحم خلف، فؤاد مخزومي، اديب عبد المسيح، بولا يعقوبيان، فادي علامة، ايوب حميد، حسن مراد، امين شري، وضاح الصادق، ياسين ياسين، واشرف ريفي.

وحضر الحفل سفراء اكثر من 50 دولة وبعثة دبلوماسية ومنظمة دولية، ومحافظون، وممثلون عن المرجعيات الروحية وقادة الاجهزة العسكرية والامنية اللبنانية والأحزاب اللبنانية وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
بدأ الحفل بالنشيدين اللبناني والفلسطيني ثم تم عرض فيلم قصير حول الابادة الجماعية التي ترتكبها سلطات الاحتلال الاسرائيلي في قطاع غزة والتي تخالف كافة المواثيق الدولية وعلو صوت الضمير العالمي في عواصم العالم منادياً بالحرية والكرامة والسلام لفلسطين.

ثم كانت كلمة للسفير محمد الاسعد رحب فيها بضيوف الحفل شاكراً لهم مشاركتهم اليوم الوطني الفلسطيني واليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، ناقلاً تحيات الرئيس محمود عباس الى قيادة وحكومة وشعب لبنان.

واضاف الاسعد "عندما كلفني السيد الرئيس، سفيراً لدولة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية، أوصاني بهذا البلد العزيز على قلب سيادته وقلب كل فلسطيني، وبأهلي وأبناء شعبي في لبنان في ظل مرحلةٍ دقيقة وهامة تمرّ بها قضيتنا، سواءً داخل فلسطين أو في الشتات، لا سيّما في لبنان، حيث العلاقات الأخوية التاريخية بين شعبينا، مُجسدة بالموقف المُشترك، والدفاع عن الحق. ان الشعب الفلسطيني يقدِّر عالياً كل التضحيات الجِسام التي قدمها لبنان دولةً وشعباً للقضية الفلسطينية، وتحمَّل تبعيَّاتها منذُ العام  1948إلى يومنا هذا."

وتابع الاسعد " لقد شكّلت القمّة المُشتركة، التي عُقدت بين فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزاف عون ورئيس دولة فلسطين الأخ محمود عباس، بتاريخ 21 أيار 2025، محطةً مفصلية، في ترسيخ وتعزيز التعاون بين الدولتين، اللبنانية والفلسطينية، وتعميق الحوار المسؤول، وتثبيت قواعد الثقة، ونجدد التأكيد في هذا الصدد أن شعبنا الفلسطيني في لبنان، هو ضيف مؤقت إلى حين عودته لوطنه فلسطين، وان مخيمات اللاجئين الفلسطينيين هي تحت سيادة الدولة.

وقال: نؤكد بأن وجود سلاح المخيمات خارج اطار الدولة هو اضعاف للبنان وتسليم السلاح للجيش هي خطوة على طريق تأكيد حفظ الأمن والاستقرار في لبنان، كما نشدد على احترام القوانين اللبنانية والالتزام بها وتعزيز التنسيق الأمني بين الجمهورية اللبنانية ودولة فلسطين لضمان الأمن والاستقرار داخل المخيمات ومحيطها، ودعم لبنان في تنفيذ التزاماته الدولية والحفاظ على امنه واستقراره وسيادته على أرضه، ورفض التوطين، وحماية حق العودة لأبناء شَعبِنا، استناداً إلى القرار الدولي 194، وبانتظار ذلك، بما يُعزز الأمن داخل المُخيمات وفي جوارها، ويحفظ العيش الكريم لأبناء شَعبِنا، من خلال تحسين بعض الخدمات، وتمكين أهلنا الصامدين من إعادة ترميم منازلهم المُهدمة أو الآيلة إلى السقوط، وإدخال الأثاث، والأدوات المنزلية، وهي خطوات بدأنا نلمس نتائجها بشكل واضح على طريق معالجة الحقوق الاجتماعية والمعيشية، وحق العمل والتملُّك."

مواضيع ذات صلة
إيران: انطلاق مسيرات لمناسبة "اليوم الوطني لمقارعة الاستكبار العالمي" في طهران
lebanon 24
06/12/2025 12:58:50 Lebanon 24 Lebanon 24
شقير يهنئ دولة الإمارات بمناسبة يومها الوطني الـ54
lebanon 24
06/12/2025 12:58:50 Lebanon 24 Lebanon 24
إلغاء حفل الاستقبال الرسمي لهيكل في السفارة في واشنطن (mtv)
lebanon 24
06/12/2025 12:58:50 Lebanon 24 Lebanon 24
سفارة باكستان تنظم ندوة إلكترونية لإحياء "يوم كشمير الأسود"
lebanon 24
06/12/2025 12:58:50 Lebanon 24 Lebanon 24

الرئيس سعد الحريري

وزير الخارجية

وزير الداخلية

الفلسطينيين

وزير الدفاع

الفلسطينية

اللبنانية

نبيه بري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
05:48 | 2025-12-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:46 | 2025-12-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:31 | 2025-12-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:25 | 2025-12-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:15 | 2025-12-06 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:48 | 2025-12-06
05:46 | 2025-12-06
05:31 | 2025-12-06
05:25 | 2025-12-06
05:15 | 2025-12-06
05:09 | 2025-12-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24