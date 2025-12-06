Advertisement

لبنان

مع بدء تساقط الأمطار.. تحذير للسائقين

Lebanon 24
06-12-2025 | 05:15
كتبت غرفة التحكم المروري عبر حسابها على "أكس": "يطلب من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة على جميع  الطرقات بسبب تساقط الامطار والتي تسبب انزلاقات وصدامات مرورية حرصا" على السلامة العامة".
غرفة التحكم

صدام

