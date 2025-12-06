Advertisement

لبنان

مع عودة الأمطار والمنخفضات.. مراكز التزلج تستعد لإستقبال هواة التزلج

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
06-12-2025 | 05:48
A-
A+
Doc-P-1451556-639006222568323751.jpg
Doc-P-1451556-639006222568323751.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

يتأثر لبنان حاليا بمنخفض جوّي آت من تركيا على ان يستمر لعدة أيام وستتساقط الثلوج على ارتفاع 2300 متر. ومن المنتظر ان تليه سلسلة من المنخفضات خلال شهر كانون الأول الجاري.
Advertisement

عودة الأمطار والمنخفضات والثلوج أنعشت آمال مراكز التزلج التي كانت بانتظار تبدل الطقس لكي ينطلق موسم تزلج 2025 ـ 2026 وتفتح حلبات التزلج أبوابها أمام محبي هذه الهواية. 

علما ان موسم التزلج يبدأ في لبنان اعتبارا من منتصف كانون الأول، وقد بدأت مراكز التزلج في مختلف المناطق الجبلية الاستعداد لهذا الموسم لاسيما خلال موسم الأعياد حيث من المنتظر عودة المغتربين مما سينعش الحركة.

ويأمل أصحاب مراكز التزلج ان تسجل الثلوج التي ستتساقط خلال المنخفضات الجوية مستويات مناسبة لإعادة فتح حلبات التزلج.
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
أمطار وحرارة منخفضة: متى ينحسر المنخفض عن لبنان؟
lebanon 24
06/12/2025 15:11:47 Lebanon 24 Lebanon 24
في هذا التاريخ.. استعدّوا للمنخفضات الجوية ولأيام متواصلة من الأمطار
lebanon 24
06/12/2025 15:11:47 Lebanon 24 Lebanon 24
أمطار وحرارة منخفضة.. كيف سيكون طقس نهاية الأسبوع؟
lebanon 24
06/12/2025 15:11:47 Lebanon 24 Lebanon 24
خطط سلامة وطوارئ… اجتماع وزاري موسع لضمان موسم تزلج آمن ومنظم
lebanon 24
06/12/2025 15:11:47 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

فتح حلب

أيام و

تركيا

بانت

حلبا

تركي

اسيم

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
08:01 | 2025-12-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:57 | 2025-12-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:48 | 2025-12-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:43 | 2025-12-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:41 | 2025-12-06 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:01 | 2025-12-06
07:57 | 2025-12-06
07:48 | 2025-12-06
07:43 | 2025-12-06
07:41 | 2025-12-06
07:38 | 2025-12-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24