لبنان
مع عودة الأمطار والمنخفضات.. مراكز التزلج تستعد لإستقبال هواة التزلج
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
06-12-2025
|
05:48
A-
A+
photos
0
A+
A-
يتأثر
لبنان
حاليا بمنخفض جوّي آت من
تركيا
على ان يستمر لعدة أيام وستتساقط الثلوج على ارتفاع 2300 متر. ومن المنتظر ان تليه سلسلة من المنخفضات خلال شهر كانون الأول الجاري.
عودة الأمطار والمنخفضات والثلوج أنعشت آمال مراكز التزلج التي كانت بانتظار تبدل الطقس لكي ينطلق موسم تزلج 2025 ـ 2026 وتفتح حلبات التزلج أبوابها أمام محبي هذه الهواية.
علما ان موسم التزلج يبدأ في لبنان اعتبارا من منتصف كانون الأول، وقد بدأت مراكز التزلج في مختلف المناطق الجبلية الاستعداد لهذا الموسم لاسيما خلال موسم الأعياد حيث من المنتظر عودة المغتربين مما سينعش الحركة.
ويأمل أصحاب مراكز التزلج ان تسجل الثلوج التي ستتساقط خلال المنخفضات الجوية مستويات مناسبة لإعادة فتح حلبات التزلج.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
عن الكاتب
خاص "لبنان 24"
