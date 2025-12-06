Advertisement

لبنان

البعريني يناقش أزمة العزوف الانتخابي في ندوة بطرابلس

Lebanon 24
06-12-2025 | 05:41
شارك النائب وليد البعريني في ندوة حوارية نظمها مركز إشراق للدراسات، بالتعاون مع الرابطة الثقافية و"الرائد للأخبار"، بعنوان "لماذا لا ينتخبون؟!"، وذلك في مقر الرابطة الثقافية في طرابلس.
واستمع البعريني إلى المداخلات والنقاشات التي أثراها كل من الباحث الدكتور أيمن عمر والصحافي رائد الخطيب، مؤكدًا أهمية الوعي السياسي والمشاركة الفاعلة في صنع القرار عبر صناديق الاقتراع باعتبار الانتخابات أداة التغيير السلمي وصوت الناس الحقيقي في صنع القرار.

 
