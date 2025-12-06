البعريني يناقش أزمة العزوف الانتخابي في ندوة بطرابلس

Advertisement

واستمع البعريني إلى المداخلات والنقاشات التي أثراها كل من الباحث عمر والصحافي ، مؤكدًا أهمية الوعي السياسي والمشاركة الفاعلة في صنع القرار عبر صناديق الاقتراع باعتبار الانتخابات أداة التغيير السلمي وصوت الناس الحقيقي في صنع القرار.