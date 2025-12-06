بلدية بقسطا تثمن جهود "مياه الجنوب" في حل أزمة مياه الشرحبيل بصيدا

Advertisement

زار رئيس بلدية بقسطا في مزهر لمؤسسة الجنوبي وسيم بحضور مسؤول الخدمات احمد الجبيلي لشكره على تأمين مادة المازوت لمضخات مياه منطقة بقسطا - الشرحبيل السكنية في ضواحي .وأشار مزهر الى ان وصل خط الخدمات بمضخات مياه الشرحبيل قد ينجز خلال الشهرين المقبلين وترتاح المنطقة من مشكلة تأمين المياه بمعاونة عدد من المساهمين والجمعيات الاهلية.وابدى استعداد البلدية لمساعدة في إزالة التعديات وحث المواطنين على دفع بدل اشتراكات المياه المتوجبة عليهم للمؤسسة" حتى تتمكن من القيام بواجباتها.