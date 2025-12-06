Advertisement

لبنان

بلدية بقسطا تثمن جهود "مياه الجنوب" في حل أزمة مياه الشرحبيل بصيدا

Lebanon 24
06-12-2025 | 06:02
 زار رئيس بلدية بقسطا في منطقة صيدا ابراهيم مزهر المدير العام لمؤسسة مياه لبنان الجنوبي وسيم ضاهر بحضور مسؤول الخدمات احمد الجبيلي لشكره على تأمين مادة المازوت لمضخات مياه منطقة بقسطا - الشرحبيل السكنية في ضواحي صيدا.
وأشار مزهر الى ان وصل خط الخدمات بمضخات مياه الشرحبيل قد ينجز خلال الشهرين المقبلين وترتاح المنطقة من مشكلة تأمين المياه بمعاونة عدد من المساهمين والجمعيات الاهلية.


وابدى استعداد البلدية لمساعدة مؤسسة المياه في إزالة التعديات وحث المواطنين على دفع بدل اشتراكات المياه المتوجبة عليهم للمؤسسة" حتى تتمكن من القيام بواجباتها.
